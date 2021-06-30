عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

صدى البلد

شارك حسام حبيب صورة للفنانة الجميلة شيريهان، بعد دعمها ومساندتها له في أزمته الأخيرة مع والده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وبرسالة حب، كتب: “ايقونتنا بنحبك جدا”.

انضمت الفنانة شيريهان إلى فريق الدعم والتشجيع الذي لاقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على مدار الأيام الماضية منذ اندلاع أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشرت شيريهان مساء أمس، رسالة غامضة إلى الفنان حسام حبيب على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "الرجولة أفعال وليست أقوالا".

وعادت شيريهات لتوضيح تغريدتها منذ قليل بعد تأويل العديد من متابعيها على موقع “تويتر”، وعدم تفهمهم لطبيعة موقفها تجاه أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 

وفي تعليق على تغريدتها الأولى، كتبت شيريهان: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله". 

يذكر أن، جدلا كبيرا أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف والد حسام حبيب بحصول ابنه على أموالها، وأكد أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية “ملولة” وتطلب منه الطلاق باستمرار.

 

حسام حبيب شيريهان أزمته الأخيرة شيرين عبد الوهاب انستجرام

ترشيحاتنا

أستاذ الطب الوقائي يكشف تفاصيل إنجازات قطاع الصحة خلال آخر 7 سنوات..فيديو

البنك المركزي يدشن منصة علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

مدرب الجونة: جهاز الأهلي سبب تدهور مستوى والتر بواليا.. اعرف السبب

باقة 300 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان رياضية في السعودية | صور

رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

إيرين يوسف أول فتاة مصرية تحترف سباقات السرعة للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

وزير المالية: وصول 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اليوم

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

السعودية تعلن عن خطة الحج لعام 2021

إجراء عاجل للجيش اللبناني بسبب الأزمة المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ