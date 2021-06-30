رسالة حب من حسام حبيب لشيريهان بعد دعمها له في أزمته الأخيرة

شارك حسام حبيب صورة للفنانة الجميلة شيريهان، بعد دعمها ومساندتها له في أزمته الأخيرة مع والده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبرسالة حب، كتب: “ايقونتنا بنحبك جدا”.

انضمت الفنانة شيريهان إلى فريق الدعم والتشجيع الذي لاقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على مدار الأيام الماضية منذ اندلاع أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شيريهان مساء أمس، رسالة غامضة إلى الفنان حسام حبيب على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "الرجولة أفعال وليست أقوالا".

وعادت شيريهات لتوضيح تغريدتها منذ قليل بعد تأويل العديد من متابعيها على موقع “تويتر”، وعدم تفهمهم لطبيعة موقفها تجاه أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وفي تعليق على تغريدتها الأولى، كتبت شيريهان: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله".

يذكر أن، جدلا كبيرا أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف والد حسام حبيب بحصول ابنه على أموالها، وأكد أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية “ملولة” وتطلب منه الطلاق باستمرار.