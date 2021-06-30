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توك شو

خبيرة علاقات: هذا سبب تحول المرأة لشخصية "نكدية" بعد الزواج

ياسمين ياقوت، خبيرة
ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية

قال ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الرجل قبل أن يدخل في مرحلة الزواج يسمع الكثير من الانتقادات من أصدقائه على الزواج، معقبة: "الراجل بيكون داخل الزواج مترقب، وبيكون عايز يذبح القطة لمراته" 

وتابعت "ياقوت"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع  على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المرأة  في الغالب قبل الزواج تكون "فرفوشة"، ولكنها تتغير بعد الزواج تتحول لشخصية "نكدية" مثلما يتحدث الراجل، معقبة: "الست بتكون فرفوشة قبل الزواج ، يعني النكد دا مش عيب صناعة من الأول" 

ولفتت إلى أن المرأة كائن مرهف الحس، وتفكر دائمًا بمشاعرها، والرجل لا يتفهم هذا الأمر، وعندما تضايق من بعض المواقف الصغيرة، يقوم الرجل بوصفها ببعض الأشياء السلبية مثل قوله: "انتي بومة"، وهذا الأامر قد يؤدي إلى تصاعد المشاكل فيما بينهم. 


وأضافت الرجل ثابت في تفكيره، ولكن المرأة تختلف عن الرجل في هذا الأمر،  فلديها مزاج وتفكير مثل الامواج، بسبب تغير الهرمونات، معقبة: "ممكن تنام بمود، وتصحى بمود تاني خالص". 

وأكملت أن المرأة لا تتحدث عن الأشياء التي تضايقها كثيرًا، وعند سؤالها عن أي شيء يضايقها تتحدث بـ"مفيش":، وفي هذه الحالة يجب على الزوج ان يعلم بان هناك مشكلة، ويعطي نفسه طولة بال ، لكي يعرف السبب. 

وأوضحت أن المشكلة في الرجل لا يحب أن يسمح المشاكل من زوجته، وعندما يسمع بعض المشاكل فيسمع بعدم اهتمام.

وفي سياق آخر قالت ياسمين ياقوت، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الأنوثة المتوازنة ضرورية لدى المرأة، مشيرة إلى أن بعض  السيدات قد تهتم بالأنوثة الخارجية فقط، دون الاهتمام بالأنوثة الداخلية، وهذه المرأة تعمل على جذب الرجل، ولا تحب "قعدة" السيدات، لأنها ترى أن السيدات تغير منها، وغالبًا هذه السيدات ليس لديها أي هوايات.

وتابعت "ياقوت"، أن سبب زيادة نسب الطلاق  ترجع إلى عدم التوازن لدى المرأة ما بين طاقة الذكورة والأنوثة، معقبة: "المرأة لديها نسبة من طاقة الأنوثة بنسبة 75%، و25% نسبة الذكورة، ولابد من الحفاظ على هذا التوازن".

ولفتت إلى أن السيدة عليها أن تتطلب المساعدة والطبطبة لأنها ترفع هرمونات الأنوثة، متابعة: "قعدت الستات مهمة جدًا، الستات بتحب تتكلم ولو كبتنا الكلام هنرفع نسبة الذكورة لديها".
 

العلاقات الأسرية الزواج المشاكل الزوجية اخبار التوك شو حل المشاكل الزوجية

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