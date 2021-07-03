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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بيتر ميمى يعلن عن موعد عرض فيلم موسي

بيتر ميمى
بيتر ميمى

أعلن المخرج بيتر ميمى عن الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد موسي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 

 

نشر بيتر ميمى  بوستر الفيلم وعلق قائلاً: "فيلم موسي 11 أغسطس فى السينما".

 

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ىويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

ويشارك في إنتاج فيلم موسى للمخرج بيتر ميمى  ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

 

مشروع مهم جداً : 

 

وكان قد نشر بيتر ميمى صورة وكتب "قريبا اعلان فيلم #موسى بعد اكتر من اربع سنين من التحضير و التصوير و الجرافيكس، و مناقشات مع مهندسين الميكاترونيكس و مهندسين الميكانيكا و اطباء الصحة النفسية و دراسة ما وصلت ليه Neurable فى التحكم عن بعد.


وتابع بيتر ميمى " مشروع مهم جدا بالنسبة لى ابتديت الشغل عليه من ٢٠١٧، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة و خطوة للتغيير و التجديد فى المحتوى و الشكل السينمائى


واختتم  بيتر ميمى "بشكر شركات الانتاج اللى اتحمست لمشروع غريب (سينرجى فيلمز - نيوسنشرى- افلام مصر العالمية)اول فيلم (روبوت) فى الوطن العربى#موسى"

 

يذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمى مسلسل "الاختيار 2” إنتاج سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبدالغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف للمخرج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.

بيتر ميمي ايادنصار كريم محمود عبد العزيز موسى فيلم موسى

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