حمادة هلال يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته
أحيا الفنان حمادة هلال الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته بمشاركة متابعيه فيديو قديم له معها فترة مرضها وقبل وفاتها بأيام قليلة.
وكتب حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" قائلا: "سنة من عمرى راحت وانتى مش معايا يا أمي والحمد لله راضى الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكى الطيبين اللي سبقونا الله يرحمنا جميعآ ويجمعنا فى الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين #أسألكم_الدعاء".
انتهى المطرب حمادة هلال من تصوير كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أم أحمد"، ودخولها حاليا من مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام قليلة.
المداح 2
ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".
وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لم أتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.
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