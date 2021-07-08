طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى، لتتمكن من تقديم طعام مميز لأسهرتها وضيوفها خلال التجمعات العائلية والعزومات.

وترغب النساء في تعلم طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى لأنها من الأكلات الغير تقليدية التى تعتمد على استخدام اللحوم وإعدادها بمذاق شهى ومكونات مغذية تجعل من يتناولها يشعر بالشبع والامتلاء.

توجد أكثر من فكرة لـ طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى بوصفات مختلفة ومتنوعة منها ما يعتمد على اللحم ومنها الدجاج ومنها ذات اللون الأحمر وغيرها الكثير من الوصفات الشهية.

وما يدفع النساء لتعلم طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى هو توفر اللحوم بكميات وفيرة فى المنزل فى هذا التوقيت مما يدفع ربة الأسرة للبحث عن طرق عمل أكلات عديدة تمكنها من طهي اللحوم بوصفات مختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى بوصفات متعددة لمجموعة من متخصصي الطهي في السعودية والخليج .

طريقة عمل الجريش بالدجاج

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل الجريش بالدجاج حيث أنها من أكثر الأكلات الشهية التى يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة محدودة نسبيا وتقديم أكلة لذيذة ومغذية وغير تقليدية تسعدي بها جميع أفراد أسرتك .

مقادير الجريش بالدجاج:

صدور دجاج مقطعة

2 كوب جريش القمح

فلفل أسود مطحون

2 ملعقة من الزبدة

كمون

ملح

3 أكواب زبادى

ماء

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة عصير الليمون

فلفل حار

طريقة عمل الجريش بالدجاج :

نضع قدرا على النار وبه الزبدة وتترك حتى يتم الذوبان، ويتم إضافة البصلة المفرومة مع التقليب باستمرار.

يتم إضافة الدجاج والجريش مع التقليب لمدة 5 دقائق ويصب عليها الماء وتترك المكونات على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات.

نضع الزبادي والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات معا.

يغطى القدر ويترك مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتماسك القوام ثم يغرف الجريش السعودي في طبق التقديم وبالهنا.

جريش بالدجاج

طريقة عمل الجريش باللبن

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل الجريش باللبن ذات المذاق اللذيذ حيث أنها من الأكلات الخليجية التى لا تعرف الكثير من السيدات طريقة تحضيرها في المنزل حتى فى الخليج، ونقدمها لكم بخطوات الشيف سنان بطرس.

مقادير الجريش باللبن:

1كيلو لحم ضاني

3 كوب جريش

1 كوب سمنة

4 بصلات كبيرة

½ كيلو لبن رائب

1 ملعقة ملح

1 ملعقة بهارات

1 ملعقة قرفة ناعمة

4 حبهان

1 لتر ماء

طريقة عمل الجريش باللبن

- قومي بتقطيع اللحمة قطع متوسطة ثم ضعيه في طنجرة على النار مع البصل والسمن وحركيهم حتى يحمر لون البصل واضيفي الماء حتى تغطي المكونات به.

- اتركيهم على نار هادئة لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الجريش وضعيه في طنجرة اللحمة حتى تغلي كل المكونات جيداً ثم هدئي النار حتى ينضج الجريش ثم قومي بتصفية اللبن الرائب بمصفاة سلك ثم ضعيه على الجريش واستمري بالتقليب حتى تغلي المقادير كلها وأضيفي الملح والبهار والقرفة ثم قدميه ساخناً.

الجريش

طريقة عمل جريش أحمر باللحم

ترغب الكثير من السيدات فى دول الخليج والبلدان العربية الأخرى فى تعلم طريقة عمل جريش احمر باللحم التى تتمتع بمذاق شهي وفريد ، ونقدمها لكم بخطوات الشيف وفاء الكندري لتتمكنى من اعدادها فى المنزل مثل المحترفين.

مقادير جريش أحمر باللحم

2 كوب جريش

حب القمح المجروش

1 كيلو جرام لحم الضأن بالعظم

1 حبة بصل كبيرة ومفرومة

3 حبة طماطم كبيرة ومفرومة

1/2 كوب معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة كركم

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

للحشو

2 حبة بصل كبيرة ومفرومة

2 ملعقة صغيرة لومي أسود مطحون

سمنة للوجه "اختياري "

طريقة عمل جريش أحمر باللحم

انقعي الجريش في الماء لمدة ساعة واحدة تقريبًا، ثم يصفى وفي قدر كبير، يحمر البصل في الزيت، ثم يضاف اللحم ويحمر مع البهارات، ثم صلصة الطماطم والطماطم وقلبي المكونات بشكل جيد.

اضيفي الجريش ثم الماء المغلي ويترك على نار مرتفعة حتى يغلي ثم تخفض النار ويترك لمدة 3 ساعات مع التقليب كل 30 دقيقة.

بعد أن ينضج الجريش واللحم وارفعى العظم ثم ضعي الملح حسب الرغبة واخفقيهم بواسطة ملعقة خشبية كبيرة خاصة أو يمكن وضعه في العجان واستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.

حضري الحشو وذلك بخلط البصل النيء مع اللومي وفركه باليدين جيدًا ويسكب الجريش في أطباق، ثم يوضع الحشو مع توزيع القليل من السمن على الوجه.

جريش

طريقة عمل جريش حايل الأحمر

تريد الكثير من السيدات تعلم طريقة عمل جريش حايل الأحمر حيث أنه من الأكلات الخليجية الشهيرة التى تقدم فى المناسبات والعزومات ومن بينها عيد الأضحى ، ولكن مع الأسف طريقة تحضيرها لاتعرفها كل النساء.

مقادير جريش حايل الأحمر:

2 ونصف كوب جريش قطري

0.5 كوب أرز مصري

بصل

ثوم

صلصة

فلفل حار

مكعبين مرقة

كمون

فلفل اسود

القليل من الكركم

زيت

قطعتين صغار زبدة

ملح “ حسب الرغبة ”

ماء حار

كوب لبن

اللومي " الليمون الأسود المجفف "

طريقة عمل جريش حايل الأحمر

قطعي البصل لقطع صغيرة ثم حمريه فى طاسة على النار بها زيت وزبدة حتى يصفر ثم نضع الثوم المفروم والصلصة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي الطماطم والفلفل والبهارات واتركيهم قليلا

ضيفي الجريش والأرز المنقوع ثم ضعي الماء حتى يغطي الجريش والأرز وعند الغليان قومي بتوطية النار ونضع الحديده لتبعده عن النار ويحرك ليضاف له الماء كل م احتاج و اللبن المدة تقريبا ساعتين.

لتحضير الحشو

حمري بصل في زيت وزبدة حتى يصبح ذهبي اللون وضيفي له الفلفل الحار والملح واللومي وكل هذه التوابل اختيارية وتقدم ساخنة.

طريقة الجريش الأحمر بقدر الضغط الكهربائي

تبحث الكثير من النساء عن طريقة الجريش الأحمر بقدر الضغط الكهربائي قبيل عيد الأضحى حيث تعد من أشهر الأكلات المرتبطة بهذا العيد خاصة في الخليج ونقدم لكم طريقة الجريش الأحمر بقدر الضغط الكهربائي بخطوات الشيف عبير العميرة.

مقادير الجريش الأحمر :

بصل مفروم

زيت

قطع لحم صغيرة بدون عظم

بهارات مشكله

مرقة

صلصة طماطم معلبة

ماء

3 أكواب جريش

نصف كوب أرز

حبات فلفل سليم

عصير طماطم

طريقة الجريش الأحمر بقدر الضغط الكهربائي

في البداية قومي بتوصيل قدر الضغط الكهربائي بالفيشة واختاري الزر المخصص لـ اللحم وقمي بالضغط عليه .

ضيفي البصل المفروم وحمريه مع القليل من الزيت لحين يذبل بعدين ضعي عليه قطع اللحم الصغيرة بدون عظم وشوحيها مع البصل وقلبي جيدا ثم ضعي البهارات والمرقة.

ضيفي صلصة الطماطم وحمريها قليلا ثم ضيفي باقي الكمية مع عصير الطماطم واتركيهم يتسبكوا جيدا مع اللحمة ثم نضيف ماء مغلي بحيث يكون لكل كوب جريش كوبين ماء .

بعدين نغلق الغطاء ونعدل الوقت ليصبح أطول من خلال الضغط على علامة + حتى يصل لـ 30 دقيقة وعندما ينتهى الوقت افتحي الغطاء وقلبي المكونات واختبري مدى نضجها وهل مازالت تحتاج لإضافة الماء أم لا .

في النهاية ضيفي حبات الفلفل السليمة كما هي ثم اغلقي الغطاء مرة أخرى و قومي بضبط التايمر لمدة 30 دقيقة وبعد مرور الوقت اطفي الحلة وقدمي الجريش ساخنا مع وضع الكشنة على الوجه.

طريقة عمل كشنة الجريش

افرمي البصل قطع صغيرة جدا ثم حمريه مع الزبدة والزيت إلى أن يذبل البصل ثم اضيفي ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة كيرة من معجون الطماطم وقلبيهم حتى يتجانسوا تماما مع البصل ثم اطفي النار وتضاف الكشنة على الجريش عند التقديم وبالهنا والشفا.

جريش احمر

طريقة الجريش