حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

لا تخلو منها السفرة فى الدول العربية، ويفضلها العديد من الأشخاص، وتعد بطريقة خاصة، فالكبسة من أشهر الأكلات فى الدول العربية، ولكنها لا تشتهر فى الدول العربية فقط فالكثير من الدول الأجنبية تقدم الكبسة التى لديها جمهور كبير من محبيها.





والكثير من الأشخاص يعتقدوا أن الكبسة فى الأصل أكلة سعودية، ولكن الكبسة أكلة مشهورة وعريقة فى السعودية، ولكن جذورها إسبانية ، وذلك الذى يجعلها من الأكلات الشهيرة فى المطاعم الأجنبية





ويقال أن أصل الكبسة يعود إلى "خدم الأسبان"، وظهرت الكبسة نتيجة لتجميعهم الطعام المتبقى ويخلطوة فى طبق واحد وأطلقوا عليه "الباهية"، وتعد كلمة محرفة من كلمة "باقية".





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وظهرت الكبسة كطعام أساسى وشهى على السفرة فى الدول العربية عندما دخل أحد الحكام الندلسيين إلى المطبخ، وتذوق هذا الطعام، وأعجبة بشكل كبير، من ثم طلب من الخدم أن يقوموا بإعداد هذه الوجبة له بشكل خاص.





وبعد ذلك قاموا بعض الأشخاص بتطوير الكبسة وأضافوا لها "اللحم" وأصبحت من أشهر الأطعمة التى انتشرت فى السعودية، وأطلق عليها الكبسة السعودية، وتختلف طريقة أعدادها من مكان لآخر فى الوقت الحالى.









ويقال أن في الوقت الحالي، يفضل الإسبان تناول الكبسة في يوم الأحد من كل أسبوع في مكان خارج المنزل بالهواء الطلق، إذا يفضلون طهيها على الفحم أو الخشب.



