AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 ص
طريقة عمل كبسة فى
طريقة عمل كبسة فى قدرة ضغط
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تتفنن جميع شعوب العالم فى إعداد الكبسة ولم تقتصر على السعودية فقط، وأبدع اليمنيون فى إعدادها، فضلا عن المصريين وجميع الشعوب العربية، فالكبسة وجبة الشعوب العربية، التي اعتاد الأشخاص على عملها فى المناسبات والاحتفالات والعزائم والولائم ،لذلك يقدم لكم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط .

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط
انتشر بين العديد من السيدات فى جميع الدول العربية طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط بشكل مختلف وسريع لإعداد الكبسة.



المكوّنات لـ عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط
أرز بسمتي منقوع بالماء – كوب ونصف

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان

ملح - ملعقة صغيرة

لسلق الدجاج:
دجاج طامل مقطع الى 4 اجزاء – 1

زيت نباتي – 3 ملاعق كبيرة

بصل – 1

قرفة – عود

ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – نصف ملعقة صغيرة

ورق غار – 1

كبش قرنفل – 3

بهارات كبسة – ملعقة كبيرة

لتحمير الدجاج:
زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرة

لبن زبادي – 4 ملاعق كبيرة

معجون طماطم – ملعقتان كبيرتان

بهارات مشكلة – نصف ملعقة صغيرة

ملح – نصف ملعقة صغيرة

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط:
تعاني أغلب رباة المنزل من ضيق الوقت وبالأخص السيدة العاملة، لذلك ابتكر بعض الشيفات طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط، فهى تعطى مذاقا مختلفا وطريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، من أجل توفير الوقت.

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط
يسخن الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة و يوضع فيه الدجاج ويحمر حتى يأخذ اللون الذهبي. 
 أضيفي البصلة، عود القرفة، الملح، الفلفل الأسود، ورقة الغار، كبش القرنفل وبهارات الكبسة.
أغمرى المكونات واضغطي القدر لـ25 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما.
اخلطي في وعاء الزبادي، معجون الطماطم، الزيت، الملح والبهارات حتى تتداخل المكونات. 
يصفي قطع الدجاج فى صينية فرن واسكبي مزيج الزبادي فوقها. 
أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقا على حرارة متوسطة حتى تتحمر قطع الدجاج.


خطوات تحضير الأرز لكبسة قدرة الضغط
لتحضير الأرز، حمي الزيت في قدر على حرارة متوسطة وقلبي الارز لـ5 دقائق. 
عندما يخف الأزر تماما من الماء اسكبي 3 أكواب من مرق الدجاج ونكهي بالملح. 
عندما يغلي المزيج، خففي النار وغطي القدر حتى يمتص الارز كل السوائل وينضج.
الآن تصبح كبسة قدرة لضغط جاهزة للتقديم اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيّني وجهه بقطع الدجاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه .. كبسة سعودى بالدجاج والحلو تشيز كيك

هنتغدى إيه.. كبسة دجاج وصدور الديك الرومي

هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

طريقة عمل الكبسة .. صور

ترشيحاتنا

حقيقة احتفال عمرو الجنايني بفوز الزمالك بلقب السوبر المصري

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

أهم الأخبار.. بسمة وهبة: بشجع الزمالك غصب عني.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور.. باسم سمرة يرد على ضربه محمد رمضان

إنقاذ أسرة تعطل بها الأسانسير في مدينة نصر

حكم قراءة القرآن بسرعة أثناء الصلاة وخارجها

كمين يكشف فضائح كتائب الإخوان الإلكترونية فى نشر الأخبار المزيفة ضد مصر

AdvertisementS

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

حمادة أنور: والد ياسر ابراهيم طلب عودت نجله للزمالك ولم أرد عليه

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

لن تتوقع.. نوع مهمل من بذور الفواكه يعالج جرثومة المعدة والنقرص

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

هاني حتحوت: الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على الزمالك

هل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها حرام ؟.. مستشار المفتي يحسمها بكلمة واحدة

إعلامي تونسي: الزمالك لا ينتصر مع التحكيم العادل ولا يمكن مقارنته بكيان الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مخلوق غريب بلا عيون يخرج من المحيط.. رأس دولفين وذيل ضفدع.. صور

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر