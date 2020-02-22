تتفنن جميع شعوب العالم فى إعداد الكبسة ولم تقتصر على السعودية فقط، وأبدع اليمنيون فى إعدادها، فضلا عن المصريين وجميع الشعوب العربية، فالكبسة وجبة الشعوب العربية، التي اعتاد الأشخاص على عملها فى المناسبات والاحتفالات والعزائم والولائم ،لذلك يقدم لكم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط .





طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

انتشر بين العديد من السيدات فى جميع الدول العربية طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط بشكل مختلف وسريع لإعداد الكبسة.













المكوّنات لـ عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

أرز بسمتي منقوع بالماء – كوب ونصف





زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان





ملح - ملعقة صغيرة





لسلق الدجاج:

دجاج طامل مقطع الى 4 اجزاء – 1





زيت نباتي – 3 ملاعق كبيرة





بصل – 1





قرفة – عود





ملح – بحسب الرغبة





فلفل أسود – نصف ملعقة صغيرة





ورق غار – 1





كبش قرنفل – 3





بهارات كبسة – ملعقة كبيرة





لتحمير الدجاج:

زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرة





لبن زبادي – 4 ملاعق كبيرة





معجون طماطم – ملعقتان كبيرتان





بهارات مشكلة – نصف ملعقة صغيرة





ملح – نصف ملعقة صغيرة





طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط:

تعاني أغلب رباة المنزل من ضيق الوقت وبالأخص السيدة العاملة، لذلك ابتكر بعض الشيفات طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط، فهى تعطى مذاقا مختلفا وطريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، من أجل توفير الوقت.





طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

يسخن الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة و يوضع فيه الدجاج ويحمر حتى يأخذ اللون الذهبي.

أضيفي البصلة، عود القرفة، الملح، الفلفل الأسود، ورقة الغار، كبش القرنفل وبهارات الكبسة.

أغمرى المكونات واضغطي القدر لـ25 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما.

اخلطي في وعاء الزبادي، معجون الطماطم، الزيت، الملح والبهارات حتى تتداخل المكونات.

يصفي قطع الدجاج فى صينية فرن واسكبي مزيج الزبادي فوقها.

أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقا على حرارة متوسطة حتى تتحمر قطع الدجاج.







