على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق السيد، إنه لن يساند النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لا يدعم إلا الفارس الأبيض.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "من المؤكد أن ما يهمنا هو أن تكون البطولة مصرية، ولكن بالنسبة لي ليس أمر مهمًا".

وأردف: "سأشعر بالسعادة إذا فاز الأهلي بالبطولة لصالح الكرة المصرية، ولكن كزملكاوي أريد ألا يزيد فارق البطولات بين القطبين".

وأوضح «السيد» أن الزمالك لم ينجح في الحصول على بطولات عديدة منذ آخر بطولة لأفريقيا، بسبب تغيير مجالس الإدارة، وتسريح اللاعبين، لافتا إلى أنه «في هذا التوقيت الأهلي عمل طفرة مع جوزيه في 4 سنين، اشترى لاعيبة الإسماعيلي كلها، ونجح في الحصول على البطولات».

ولفت طارق السيد إلى أنه «حصلنا على بطولات، ومن بعد 2005 فتتت المجالس الفريق، وحصلت على توقيع لاعبين ليسوا على مستوى فريق الزمالك نهائيا، لكن الدوري السنادي للزمالك، ولو الأهلي خد الدوري هحلق زيرو على الهواء؛ لأن مش هينفع ألبس تيشرت الأهلي نهائي، لكن إن شاء الله الزمالك هياخد الدوري».

طارق السيد: الزمالك سيحصل على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم



وكان طارق السيد أكد منذ أشهر أن الزمالك هو من سيحقق بطولة الدوري هذا العام، وسخر منه جماهير النادي الأهلي بسبب ثقتها في فريقها، الذي نجح في الحصول على لقب الدوري خلال السنوات الماضية، منذ آخر لقب للأبيض في موسم 2015-2014، ولم يخسر الأحمر أي منها نهائيًا.