عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

100 مليون صحة.. المبادرة الأكبر من نوعها عالميا.. فيديو

100 مليون صحة
100 مليون صحة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، 100 مليون صحة.. المبادرة الأكبر من نوعها عالميا.

ووفقا للتقرير، تمثل المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة خطوة ناجحة فى تحقيق الحماية الإجتماعية لقطاع عريض من الشعب المصري، حيث بدأت سياسية المبادرات بمبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية.

وتم فحص مايزيد عن 70 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لملايين المرضي، بتكلفة تصل 5.5 مليار جنيه، حيث حظيت المبادرة بإشادة وتقدير من جميع المؤسسات الصحية الدولية فيما تم تعميم المبادرة على القاهرة الأفريقية برعاية مصرية.

وقدمت منظمة الصحة العالمية شهادة لمصر بخلوها من فيروس سي خلال فعاليات الجمعية العامة، ووصفت حملة مصر بأنها أكبر حملة فى التاريخ من حيث العمل والكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن، وتقديم 3 ملايين خدمة طبية للمواطنين شملت مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة و500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينهم جراحات تتم لاول مرة فى محافظة بورسعيد، من خلال جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال.

وفي نفس السياق، أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الكشف على 1258 طفلاً من حديثي الولادة خلال الأسبوع الماضي ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وبلغت نسبة التغطية 111 %.

وقالت «سلام»، في بيان لها، إن الفرق الطبية في المبادرة قد قامت بالكشف على 111361 طفلاً منذ بداية المبادرة حتى الآن، موضحة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات.

وفي نفس السياق، صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ  38452 حالة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم فحص 784 سيدة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، إن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

100 مليون صحة المبادرات الرئاسية مواطن فيروس سي منظمة الصحة العالمية العيادات الخارجية

ترشيحاتنا

أطعمة تعالج التهاب الأعصاب وتمنع الإصابة به

أشهر زوجات رؤساء مصر.. CNN تنعي جيهان السادات

تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

جرائم كشفتها السوشيال ميديا.. فيديوهات موكا وعنتيل المنيا والتحرش بالأطفال

استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا

بعد منحه لـ جيهان السادات.. وسام الكمال تكريم عقيلات رؤساء الدول والملوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

التعليم: إجازة 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب عيد الأضحى

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ