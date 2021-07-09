100 مليون صحة.. المبادرة الأكبر من نوعها عالميا.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، 100 مليون صحة.. المبادرة الأكبر من نوعها عالميا.

ووفقا للتقرير، تمثل المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة خطوة ناجحة فى تحقيق الحماية الإجتماعية لقطاع عريض من الشعب المصري، حيث بدأت سياسية المبادرات بمبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية.

وتم فحص مايزيد عن 70 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لملايين المرضي، بتكلفة تصل 5.5 مليار جنيه، حيث حظيت المبادرة بإشادة وتقدير من جميع المؤسسات الصحية الدولية فيما تم تعميم المبادرة على القاهرة الأفريقية برعاية مصرية.

وقدمت منظمة الصحة العالمية شهادة لمصر بخلوها من فيروس سي خلال فعاليات الجمعية العامة، ووصفت حملة مصر بأنها أكبر حملة فى التاريخ من حيث العمل والكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة 600 ألف مواطن، وتقديم 3 ملايين خدمة طبية للمواطنين شملت مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة و500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى إجراء 30 ألف عملية جراحية، من بينهم جراحات تتم لاول مرة فى محافظة بورسعيد، من خلال جراحات المخ والأعصاب والغسيل الكلوي للأطفال.

وفي نفس السياق، أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الكشف على 1258 طفلاً من حديثي الولادة خلال الأسبوع الماضي ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وبلغت نسبة التغطية 111 %.

وقالت «سلام»، في بيان لها، إن الفرق الطبية في المبادرة قد قامت بالكشف على 111361 طفلاً منذ بداية المبادرة حتى الآن، موضحة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات.

وفي نفس السياق، صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ 38452 حالة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم فحص 784 سيدة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، إن المبادرة تستهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.