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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العرق سوس يعالج كورونا وبعض الأمراض الجلدية وله فوائد أخرى

العرق سوس
العرق سوس

العرق سوس هو عشب ينمو في أجزاء من أوروبا وآسيا، يستخدم كدواء يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والعلاجية لبعض الأمراض الجلدية. 
 

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  فوائد العرق سوس

 

يستخدم عرق السوس للإكزيما ، وتورم التهاب الكبد ، وتقرحات الفم ، والعديد من الحالات الأخرى ، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم معظم هذه الاستخدامات.

يستخدم عرق السوس أيضًا في نكهة الأطعمة والمشروبات .

 

العرق سوس يعالج مرض فيروس كورونا  (COVID-19) :

يحذر بعض الخبراء من أن عرق السوس قد يتداخل مع استجابة الجسم لـ COVID-19. لا توجد بيانات قوية لدعم هذا التحذير ولكن لا توجد أيضًا بيانات جيدة لدعم استخدام عرق السوس لـ COVID-19 بدلاً من ذلك ، اتبع خيارات نمط الحياة الصحي وطرق الوقاية التي أثبتت جدواها.

 

كيف يعمل ؟

 

يُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في عرق السوس تقلل التورم وإفرازات المخاط الرقيقة وتقلل من السعال وتزيد من المواد الكيميائية في أجسامنا التي تشفي القرحة.
 

العرق سوس يعالج الأكزيما 
 

الأكزيما ( التهاب الجلد التأتبي ) هناك بعض الأدلة على أن تطبيق عرق السوس على الجلد يمكن أن يحسن أعراض الأكزيما يبدو أن تطبيق هلام يحتوي على عرق السوس ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوعين يقلل الاحمرار والتورم والحكة .

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فوائد عرق السوس للنساء.. أبرزها الوقاية من سرطان الثدي

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فوائد عرق السوس متعددة للنساء والرجال.. اكتشفها

العرق سوس يعالج التهابات الفم 

 

تظهر معظم الأبحاث أن وضع رقعة تحتوي على عرق السوس داخل الفم يقلل من حجم قرح الفم ولكنه لا يسرع من وقت الشفاء، يبدو أن شطف الفم بمحلول عرق السوس يساعد في تقليل الألم وتسريع التئام القروح،تظهر الأبحاث المبكرة أن الغرغرة بماء دافئ يحتوي على عرق السوس يقلل أيضًا من الألم لدى المرضى الذين يعانون من قرح الفم،لذلذ يمكن الحرص على اتباع الغرغرة عدد من المرات يوميا بالتعرق سوس لتخلص الفم من الالتهابات والاقرحات كمان ان العرق سوس يقضي على رائحة الفم الكريهة ويحسن المزاج ويمنع الشعور بالعطش أثناء النهار خلاص الطقس الحار نظرا لارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام. 

 

وفقا لما نشره موقع wabmd، أن العرق سوس يساعد فى الوقاية من السرطان ويحافظ أيضا على نسبة الكوليسترول وله الكثير والكثير من الفوائد ولكن لا يفضل الأفراد فى تناوله يجب تناوله باعتدال. 

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