ننشر مواعيد نتائج الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. عميدة بنات عين شمس: المشاركة بمشروع محو الأمية شرط للحصول على شهادة التخرج

عميد حقوق عين شمس يكشف عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

عميدة بنات عين شمس نتائج الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يوليو

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية خلال 5 أيام القادمة .

وأكد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه سوف يتم الاعلان عن نتائج باقي الفرق تباعا منوها أن الأولوية لطلاب الفرق النهائية لجميع الشعب .

وأوضح الدكتور ناجي أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات مشددا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اثناء فترات الامتحانات .

من جانبه قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن طالبات الفرقة الرابعة من شعب آداب ( عام- انتساب) وتربية اللاتي لم يتمكن بمحو أمية فرد واحد على الأقل لن يحصلن علي شهادة التخرج إلا بعد محو أمية العدد المسموح لهم.



وأكدت الدكتورة رقية شلبي خلال تصريحاتها لصدي البلد، التوجه لوحدة محو الأمية بالكلية بالمبنى الأدبي جانب قاعة المؤتمرات يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا عدا أيام الجمعة والسبت للاستفسار وتقديم المساعدة للطالبات.



وأشارت الدكتورة رقية شلبي عميدة بنات عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة خلال يومين .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق خلال ايام قليلة منوها الى انه تم الان رصد درجات جميع الفرق .

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني مشيرا الي انه تمت بشكل طبيعي دون اي معوقات .

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس الي إن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن مؤكدا علي تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات .

كما اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتيجة الدبلوم الخاص في التربية ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك

‏http://edu.asu.edu.eg/index.php/2021/07/08/post-349/



كشفت الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر، ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لأول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن شروط القبول للطلاب هي كالآتي:



1_ أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

2_ أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية.

3_ أن يجتاز الطالب مستوى اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس .

4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية لممارسة مهنة التدريس .

5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج .

6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة أولى .



وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:



1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

2_ الكلية الأولى في تقديم البرنامج في مصر .

3_ بعد التخرج يكون الطالب معلم stem وهو تخصص نادر في مصر .

4_ يكون الخريج قادرا على التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية .

5_ منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد تربية عين شمس أنه يوجد شرطان فقط للتشعيب:



1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم.

2_ يتم التشعيب وفقا للإجراءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وبأعداد تتناسب وإمكانات الكلية وإعداد هيئة التدريس. والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب على البرامج من قبل الطلاب.