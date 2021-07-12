التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة كل ما يتم تداوله عبر صفحات شاومينج وأعوانه عبر السوشيال ميديا ، بشأن تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية المقرر أن يتم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية في العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : “ماعندناش امتحانات بتتسرب، عشان الورق كله في حماية الجهات السيادية في الدولة” .

وأضافت وزارة التربية والتعليم: جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها بالقانون.

حرمان الغشاشين من الامتحانات عامين

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات العام القادم.

وكانت قد تلقت أمس الاحد ، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة بلاغات برصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالي:



- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

- الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

- الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

- الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

- الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

- الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

- الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

- الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

- الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.

- الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

- الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.