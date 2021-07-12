عاجل
الحكم على المتهمين في قضية تصوير قاعدة بلبيس أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يوجه نداءً عاجلا للمواطنين قبل عيد الأضحى.. والصحة: لا صحة لعدم توافر الجرعة الثانية من أي لقاح بدون أدوية حيل سريعه تخلصك من الحموضة السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.. ونواب: مصر تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي.. الدولة تحدت كل الظروف ونجحت في إدارة ملف السلع انقذونا.. أهالى عزبة دنقل فى نجع حمادى يشكون انقطاع المياه لعدة أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة كل ما يتم تداوله عبر صفحات شاومينج وأعوانه عبر السوشيال ميديا ، بشأن تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية المقرر أن يتم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية في العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : “ماعندناش امتحانات بتتسرب، عشان الورق كله في حماية الجهات السيادية في الدولة” .

txt

خبير تربوي: هناك أياد محترفة تعمل على السوشيال ميديا لتشويه امتحانات الثانوية العامة

txt

ماذا رصدت كاميرات عمليات التعليم بلجان الثانوية العامة اليوم ؟ |اعرف التفاصيل

وأضافت وزارة التربية والتعليم: جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها بالقانون.

حرمان الغشاشين من الامتحانات عامين

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات العام القادم.

وكانت قد تلقت أمس الاحد ، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة بلاغات برصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت، وهي كالتالي:


- الطالب "ع.ع.ع" بإدارة المعادي بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الانترنت.

- الطالب "ع.أ.ف" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ.ع.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لتهكير جهاز التابلت والقيام بالغش من خلاله.

- الطالب "م.ج.ع" بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا نظرًا لضبط سماعة وهاتف محمول والتعدي على رئيس اللجنة والعضو القانوني.

- الطالب "م.ج.ش" بإدارة الحوامدية بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "س.أ.ع" بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على موقع انستجرام والواتس آب.

- الطالب "ي.ع.ع" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الاستقبال والإرسال.

- الطالب "ك.م.ف" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لتشغيل جهاز التابلت على الإنترنت والغش.

- الطالب "ك.أ.أ" بإدارة الزرقا بمحافظة دمياط نظرًا لحيازته شريحة لجهاز التابلت غير المخصصة من قبل الوزارة.

- الطالب "ز.م.ع" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ي.ش.ف" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "أ. أ. أ" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لحيازته جهاز محمول ودخول على جروبات الغش.

- الطالب "ع. م.ف" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته جهاز محمول واستخدامه في الغش.

- الطالب "إ.م.م" بإدارة تلا بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازته جهاز محمول لاستخدامه للغش.

- الطالب "ج.م.ع" بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث واستخدامها في الغش.

التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أهداف قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يهز عرش واتساب بخصائص جديدة للرسائل الصوتية.. وشركة Asus تستعد لإطلاق أجهزة للطلاب بأسعار مناسبة

فضل العشر من ذي الحجة.. احذر خسارته لـ10 أسباب

أخبار الفن.. وفاة شقيق الفنان رامي صبري.. كيف تنبأ مظهر أبو النجا بوفاته؟

أخبار الرياضة ..10 ارقام من نهائي يورو 2020 .. أحمد سليمان: الدوري زمالكاوي بنسبة 70%.. كواليس حوار كارتيرون ..موقف حضور الجماهير لنهائي أفريقيا

393 ألف طالب بالثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ