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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جذابة.. هاندا أرتشيل تبرز جمالها على إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي”، متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل في الصورة مرتدية فستان باللون البينك وبأكمام طويلة ومفتوحة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.
 


وتألقت هاندا أرتشيل بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه، مع الماسكارا لكي تبرز من جمال عينيها .
 

هاندا أرتشيل

 

ولم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.
 

حياة هاندا أرتشيل الأسرية


ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

 

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية


واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.


وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر  إنستجرام في تركيا.

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