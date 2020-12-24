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مرأة

بلوك غريب.. هاندة أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وبلوك غريب، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

 وارتدت هاندة أرتشيل جاكيت طويل باللون الاود وبذيل طويل من الخلف، وباكمام طويلة، وخاتارت عليه هوت شورت باللون الأسود والفضي، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها


وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة وبدا كأنه مبلل، وهو ما أبرز رقة ملامحها، ووضعت اللون البني الفاتح كأحمر شفاه، والآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا والآي شادو باللون البني لتبرز جمال عينيها 

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة ورقيقة.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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