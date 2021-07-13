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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات علا الفارس

بالقبعة.. علا الفارس بإطلالة أنيقة على إنستجرام

علا الفارس
علا الفارس

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

وظهرت علا الفارس  قميص من الحرير باللون الأبيض وباكمام طويلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها ويبرز من أناقتها.
 

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وتركت  علا الفارس خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، مع ارتداء قبعة على راسها باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

علا الفارس


واكتفت علا الفارس، بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الأكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء نظارة باللون الأسود وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وناعمة.
 

حياة علا الفارس

 

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

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