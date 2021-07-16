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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السبت.. مكة تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام

الحجاج
الحجاج

تستقبل مكة المكرمة صباح غد السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر أربعة مراكز "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى غدا السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحاً.

 

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وكيل وزارة الحج والعمرة: جني ثمار الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا مكننا من إقامة شعائر الحج

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وكيل وزارة الحج والعمرة: 60 ألف حاج تم تحصينهم بلقاح كورونا في موسم هذا العام..فيديو

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام، والانطلاق بالحافلات من محطة "باب علي" وصولا إلى ساحة جسر الجمرات، وعبر النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ليتم وصولهم إلى الساحة، وبحسب ألوان البطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

 

وينتقل حجاج بيت الله الحرام بعد يوم التروية ( الأحد)، إلى صعيد عرفات يوم الاثنين لأداء ركن الحج الأعظم والوقوف بعرفات.

وسيقتصر حج هذا العام ايضا على نحو 60 ألفا من المواطنين والمقيمين ممن أحذوا كامل طعومهم ضد فيروس كورونا المستجد، بهدف التأكد من اتباع الضوابط والبروتوكلات الصحية والتنظيمية وعدم تجاوز الطاقة التشغيلية المحددة لأي موقع.

 

وأكد نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، عبدالفتاح مشاط، أن خطة الوزارة لهذا العام سيتم خلالها تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمة ذلك بطاقة الحج الذكية (شعائر) التي تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تمكنه من اختيار وجباته اليومية، وتحمل كل بطاقة لونا من الألوان التالية: الأخضر، الأحمر، الأصفر، الأزرق، ويربط كل لون حامل البطاقة بموقعه في المشاعر المقدسة، ويستفاد منها في الدخول من خلال البوابات الذكية، كما تحوي جداول التفويج وكل ما يتعلق برحلة ضيف الرحمن الإيمانية.

 

وفي جانب النقل تم توفير 3000 حافلة لنقل الحجيج وروعي في التنقلات تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ ستنقل كل حافلة 20 حاجا يرافقهم قائد ومرشد لتوعيتهم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وفي جانب إدارة الحشود سوف يتم تفويج الحجيج باستخدام برنامج ذكي تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض، وبالنسبة للإعاشة فقد روعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج، حيث ستقدم الوجبات المعدة مسبقا، والتي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن الغذائي ويتم إنتاجها وفقا لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء.

 

وفي السياق، ذاته أصدرت وزارة الحج والعمرة أيضا، قرارا بإيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، بداية من اليوم، استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، واعتبارا من اليوم سيتم التوقف، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

السعودية الحج الحجاج الإجراءات الاحترازية الحرم المكي المسجد الحرام

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