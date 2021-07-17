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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد إعلان الحكومة عنها.. أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

وافق مجلس الوزراء منذ أيام على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لـ محطات شحن السيارات الكهربائية، وتعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في مصر.

 

وأكد مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي الأخير التأكيد على إقرار حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها في مصر .

 

وشدد المجلس على التوسع في إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية من أجل توفرها في كل مكان، بالإضافة إلى جعل مدة شحن السيارات الكهربائية أقل في الوقت، على أن يتم مراجعة سعرها سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

 

أسعار توريد الكهرباء

ولذلك، فإن أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، والمحطات التي تدفع مقابل استخدام، ومحطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، تأتى بـ 121 قرشا للكيلووات.

 

أما سعر شحن السيارات الكهربائية للمستهلك، في محطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات 169 قرشا للكيلووات للمستهلك، أما في المحطات التي تدفع مقابل استخدام 121 قرشا للكيلووات يكون سعر شحن السيارات للمستهلك 189 قرشا لكل كيلووات، وأخيرا في محطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات سعر شحن السيارة الكهربائية 375 قرشا لكل كيلووات للمستهلك. 

السيارات الكهربائية مجلس الوزراء توريد الكهرباء الكهرباء محطات شحن السيارات الكهربائية

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