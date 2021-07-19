الزراعة تكشف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في حديقة الحيوان .. فيديو

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إن فترة الأعياد لها طقوس خاصة بالنسبة لنا علي جميع الحدائق المتواجدة ومنها حديقة الحيوان ، مؤكدا أننا قمنا بفتح الحدائق مجددا ولكن مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا .

واضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن جميع المواطنين الوافدين علي حديقة الحيوان يرتدون الكمامات ويحافظون علي مسافات التباعد الاجتماعي لافتا أننا سنكون حرصين علي عدم وجود تجمعات وبالتالي سنقوم بفتح جميع أبواب حديقة الحيوان .

واوضح القرش ، أن فتح جميع الأبواب الهدف منه هو تسهيل عملية دخول المواطنين وعدم وجود تجمعات وبالتالي نعمل علي حماية الجميع من عدم الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا سنقوم بمنع التكدسات بشكل أو بأخر .

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع تصل إلى 5000 جنيه.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ذبح الأضاحي داخل المجازر آمن وأكثر سلامة ويضمن درجة حماية أعلى من الذبح فى شوادر الأضحية، وسيكون هناك لجان مشكلة من الهيئة العامة البيطرية للتعامل برفق مع الحيوان.

وأكد الدكتور محمد القرش أن الوزارة وضعت استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا لوجود غرف عمليات مشكلة فى الوزارة سواء فى القطاع الزراعي لرصد التعديات والتعامل معها.



ونوه المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتطوير المجازر بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى لجميع العاملين بالمجازر وإلغاء الإجازات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح أن الوزارة ترصد مخالفات على الأشخاص المخالفين بالنسبة للتعديات على الأراضى الزراعية، ويتم عمل لجان مشكلة لحماية الأراضى.



يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت أنه سيتم فتح حدائق الحيوان والأسماك والأورمان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.