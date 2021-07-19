عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح تستقبل 400 رأس ماشية

مجازر كفر الشيخ
مجازر كفر الشيخ

استقبل 19 مجزراً بمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، يوم عرفة 400 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

إسعاف كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد والدفع ب 100 سيارة مجهزة

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع

أكد الدكتور أيمن عبد الرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة لـ 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم، ولم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة منة محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

ذبح الأضاحي كفر الشيخ الطب البيطري محافظة كفر الشيخ الكشف الطبي اللحوم

موضوعات متعلقة

إسعاف كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد والدفع ب 100 سيارة مجهزة

حياة كريمة.. إنشاء أول مجمع للخدمات الحكومية في مطوبس بكفر الشيخ|صور

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع

أوقاف كفر الشيخ: بعنا 1200 صك أضحية بزيادة 261 عن العام الماضي

تكثيف حملات النظافة والتطهير اليومية في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح تستقبل 800 رأس ماشية.. صور

حكاية «عروس الجنة».. ماتت صائمة قبل العيد في كفر الشيخ

حملات نظافة مكثفة قبل عيد الأضحى في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

أكثر دعاء النبي يوم عرفة في الموقف.. علي جمعة يوضح

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. أفضل صيغة لها

مشروب مهضم لن تستغني عنه في العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ