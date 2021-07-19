مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح تستقبل 400 رأس ماشية

استقبل 19 مجزراً بمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، يوم عرفة 400 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

أكد الدكتور أيمن عبد الرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة لـ 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم، ولم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة منة محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.