إسعاف كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد والدفع ب 100 سيارة مجهزة

استعداداً لعيد الأضحى المبارك

أعلن مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم وقفة عرفات وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال الدفع ب 100 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجل للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.



كما رفع مرفق هيئة الإسعاف بكفر الشيخ درجة الاستعداد داخل أكثر من 52 نقطة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة، إضافة إلى النقاط الرئيسية، وتأمين المصايف والحدائق والطرق السريعة وتأمين صلاة العيد.

و خصص مرفق إسعاف كفر الشيخ 8 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقي أي بلاغات على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات مدربه على التواصل وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة العمليات الرئيسية محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.