أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 21 -7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وجاءت الأسعار كالتالي:

دولار أمريكى 15.6250

يورو 18.4453

جنيــه إسترليـنى 21.5188

دولار كنـدى 12.3860

كرون دانمركى 2.4797

كرون نرويجى 1.7668

كرون ســويدى 1.8004

فرنك سويسرى 16.9874

100 ين يابانى 14.1904

ريـــال سعـــودى 4.1658

دينــار كويتى 51.9534

درهم اماراتى 4.2536

دولار اســـترالى 11.5656

دينــار البحــرين 41.4434

ريـــال عمـــانى 40.5823

ريـــال قطــــرى 4.2598

دينـار اردنـى 22.0070

يوان صينى 2.4113