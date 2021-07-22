جابر خواطر المصريين ..حكايات إنسانية من جولات الرئيس بعد موقف مجند أشمون

دائما ما يفاجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بـ مواقفه الإنسانية، التي تدل على رغبته في رفع المعاناة عن كاهلهم، وإحساسه بمشكلاتهم، والتحرك عن قرب منهم، فقد تجد الرئيس في المنطقة التي تقطن بها أو الشارع الذي تمر منه وأنت ذاهب إلى عملك، يسألك ويستفسر منك عن أحوالك وظروفك الاجتماعية.

ويحرص الرئيس السيسي، دائما في كل تحركاته القريبة من المواطنين على تبادل الحديث معهم، ليطمئن على أمور حياتهم من حيث المستوى المعيشي والظروف الاجتماعية والاقتصادية وأعمالهم ورواتبهم، مما جعل المصريين يطلقون عليه "جابر الخواطر".

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المواقف الإنسانية والمشاكل التى ساهم الرئيس السيسي في حلها للمواطنين بعد أن استمع لهم عن قرب.

مجند أشمون

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حوارا مع أحد المجندين للاستماع إلى مطالبه، وذلك خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، وقال الشاب إنه من قرية أشمون بمحافظة المنوفية، ويبلغ من العمر 29 سنه، وينتهي جيشه في 21 /4 /2022.

وقال الرئيس السيسي للمجند الذي يعاني من ظروف صعبة كما شرح للرئيس: "اطحن نفسي مااكلشي وما انامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة، بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن".

راكب قطار منوف

استضاف الرئيس السيسي في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة المواطن "محمد رشاد"، صاحب واقعة كمسري قطار منوف، والذي تعرض للإهانة أمام ابنته لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة.

وبعد انتشار الفيديو الخاص بالراكب بشكل واسع على مواقع التواصل، استضاف الرئيس الراكب صاحب الواقعة خلال حفل انطلاق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة.

وقام الرئيس على هامش حفل إطلاق المبادرة بتكريم "محمد رشاد" معربا له ولابنته عن خالص احترامه وتقديره.

شراء الموز من بائع بالشارع

في مارس الماضي، وقف الرئيس السيسي بموكبه أمام بائع فاكهة مريض، كان يفترش بضاعته على الأرض، ويبدو عليه التعب، وطلب منه الرئيس شراء الموز وأمر بعلاجه وتحقيق كافة مطالبه.

استقبال الحاجة صفية

كما أمر الرئيس السيسى، بتوفير كافة ما يلزم من رعاية صحية واجتماعية إلى سيدة مسنة تدعى الحاجة "صفية" كانت تقيم فى الخلاء بجوار محطة "سعد زغلول"، بمنطقة المنيرة وسط القاهرة وكانت تعانى حالة صحية متردية ومن البرد القارس، بعدما نشر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثتها.

وعلى الفور أمر الرئيس الأجهزة المعنية للاطمئنان على صحتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، حيث نُقلت على الفور عبر سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.

سيدتي الأسمرات

وخلال يونيو من العام الماضي التقى الرئيس السيسي أثناء تفقده مشروع "الاسمرات 3" السكني بالمقطم، وتبادل معهم الحديث مستفسرا عن ظروفهم المعيشية ووقف على طلباتهم وملحوظاتهم للاطمئنان على أحوالهم، حيث قال الرئيس: "طمننونى عليكم"، فردوا: "الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. إحنا واثقين في حضرتك"، فرد الرئيس السيسى، قائلا: "واثقين في الله.. الظرف ده هينتهى ودعواتكم الطيبة"، فقالت المواطنات: "احنا معاك ياريس وإن شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا.. إحنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة.. يعينك يارب ويعينك علينا".