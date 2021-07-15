آخرهم صاحب واقعة قطار منوف.. حكايات السيسي مع الغلابة والكادحين

جابر الخواطر .. الرئيس الإنسان.. هكذا عُرف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عودنا على لفتاته الإنسانية الخاصة التي تأسر قلوب المصريين، ومواقفه الطيبة التي يقف أمامها ولا يمر عليها مرور الكرام، بل يترك أثراً طيباً ولفتة ودودة وبصمة تحمل في طياتها معاني الرحمة و الإنسانية .

صاحب واقعة قطار منوف

واستمراراً للفتات الإنسانية للرئيس، استضاف اليوم في المؤتمر الأول لمباردة حياة كريمة ، المواطن محمد رشاد مصطفى، صاحب واقعة كمسري قطار ركاب منوف طنطا ، والذي تعرض للإهانة أمام ابنته لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة .، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعدها استدعت هيئة السكة الحديد كمسري قطار خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

لم تكن مجرد واقعة سمع عنها الرئيس بل تم استضافة صاحب واقعة منوف محمد رشاد مصطفى وحضوره حفل انطلاق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري .

بائع الفاكهة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يترك فيها الرئيس السيسي بصمة إنسانية طيبة في قلوب المواطنين، فخلال السنوات الماضية منذ توليه الرئاسة، وتعددت مواقفه الإنسانية، وكان منها في مارس الماضي حين وقف الرئيس السيسي أمام بائع فاكهة مريض، كان يفترش بضاعته على الأرض ويبدو عليه التعب، وإذا بالرئيس يقف أمام ويطلب منه شراء الموز، وأمر السيسي بعلاج بائع الفاكهة وتحقيق مطالبه .

السيدة عزيزة

أما السيدة عزيزة من المنوفية التي كانت تعاني من السمنة المفرطة وتضخم الساقين، فقررت مناشدة الرئيس السيسي لعلاجها، وبالفعل استجاب الرئيس ووجه وزارة الصحة بسرعة علاجها ، وبالفعل تدخلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتم نقل السيدة عزيزة بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية .

الحاجة صفية

كما أمر الرئيس السيسى، بتوفير كافة ما يلزم من رعاية صحية واجتماعية إلى سيدة مسنة تدعى الحاجة «صفية» كانت تقيم فى الخلاء بجوار محطة «سعد زغلول»، بمنطقة المنيرة وسط القاهرة والتى كانت تعانى حالة صحية متردية ومن البرد القارس، بعدما نشر الرواد استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى الفور أمر الرئيس الأجهزة المعنية بالإطمئنان على صحتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، حيث نُقلت على الفور عبر سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.

منى فتاة العربة

صورة واحدة قلبت حياة منى السيد رأساً على عقب، بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تجر عربة محملة بالبضائع سعياً لكسب الرزق، فكانت لها استجابة سريعة من الرئيس السيسي الذي التقى بـ منى ومنحها سيارة وشقة جديدة بعد تكريمها في قصر الاتحادية في 2017 .

الحاجة صيصة

وفى مارس 2015 استقبل السيسى الحاجة صيصة أبو دوح النمر، سيدة الصعيد التى تنكرت فى زى رجل لمدة 40 عامًا، من أجل تربية ابنتها بعد وفاة زوجها.

وطلب مكتب الرئاسة من «صيصة» الحضور من الأقصر للقاء الرئيس، كى يكرّمها بمناسبة عيد الأم، وبعد مقابلتها وجه السيسى التحية لها، وقال، خلال وقائع الندوة التثقيفية الـ16 التى نظمتها القوات المسلحة فى إطار احتفالات مصر وقواتها المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، إنه قال لها «إنتى شرفتى الرجال والسيدات».

علاج مرضى الضمور العضلي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أسبوعان بتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وقال الرئيس السيسي إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم بسبب مرض الضمور العضلي، وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، مضيفا أن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا.