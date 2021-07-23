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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قائمة أفلام سينما شهر أغسطس

صدى البلد

تستعد دور العرض السينمائي لـ استقبال عدد من الأفلام ،بعد الانتهاء من موسم أفلام عيد الأضحى..

 

ونستعرض فى السطور التالية أبرز الأفلام المنتظر طرحها ..

 

موسى

 طرحت الشركة المنتجة لفيلم “موسى” عددا من بوسترات الفيلم والتى ينفرد بها كل أبطال الفيلم على حده وذلك تمهيدا لعرضه فى 11 أغسطس المقبل. 

قصة فيلم موسى

قصة فيلم موسى تدور حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

أبطال فيلم موسى

فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

العنكبوت

قررت الشركة المنتجة لفيلم " العنكبوت" طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

الفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

 

الإنس والنمس

استقرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس على موعد طرحه النهائي، وذلك بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس، بعدما طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به.


الفيلم يدور في إطار كوميدي ، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

دور العرض السينمائي منى زكى كريم محمود ابطال فيلم موسى فيلم العنكبوت الانس والنمس فيلم الأنس والنمس

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