ذكرى رحيل محمد خان.. حلم بالهندسة و حصل علي الجنسية المصرية بقرار جمهوري

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج محمد خان ، والذي توفي في عام 2016 ، تاركًا خلفه رصيدا سينمائيا ضخما وفكرا فنيا مميزا.

1- ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستانى، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.

2- تناولت أعمال محمد خان، الواقع السياسي والاجتماعي المصري، ومن أبرز أعماله زوجة رجل مهم و أحلام هند وكاميليا وأيام السادات وضربة شمس الذي حصل علي جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أولى دوراته عام 1979 وفتاة المصنع الذي حصد العديد من الجوائز العربية والدولية.

محمد خان

3- كان يحلم أن يكون مهندسا معماريا وسافر إلى لندن للدراسة بها.. ولكن عن طريق الصدفة تعرف على شاب كندي وأقنعه بالذهاب معه لمعهد السينما في لندن، ليقرر ترك الهندسة والالتحاق بالمعهد، وبعد ذلك عاد للقاهرة وقدم عشرات الأفلام المميزة.

4- حصل علي الجنسية المصرية بقرار جمهوري في مارس عام 2014 فقط قبل رحيله بعامين فقط بعد محاولات عديدة استمرت لسنوات طويلة من المطالبة بها بإصرار لم يفتر علي تحقيق حلمه والذي وصفه ب "الأمنية الغالية".

5- كون محمد خان مع بشير الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب وخيري بشارة وداود عبد السيد جماعة سينمائية أطلق عليها "جماعة أفلام الصحبة"، جمعتها رابطة الصداقة ومجمل القضايا والهموم الفنية والثقافية بشكل عام.

6- الهدف من إنشاء هذه الجماعة هو إنتاج أفلام ذات مستوى جيد وتقدم جديدًا، والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو الحريف.

محمد خان

7- شارك محمد خان الفنان أحمد زكى من خلال 6 أفلام وهى أيام السادات عام 2001، مستر كاراتيه عام 1992، أحلام هند وكاميليا عام 1988، وفيلم زوجة رجل مهم فى نفس العام، موعد على العشاء، وطائر على الطريق عام 1981.

8- تزوج محمد خان عدة مرات، الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب ابنته المخرجة السينمائية نادين خان، ثم من الفنانة نهله سلامة، وأخيرًا من المؤلفة وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه بنات وسط البلد وفي شقة مصر الجديدة.

9- حصد خان عددا كبيرا من الجوائز في مهرجانات عالمية، مثل الجائزة التقديرية الذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول، وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم، وجائزة الدولة التقديرية عن فيلم (ضربة شمس)، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث (نانت) بفرنسا عن فيلم "طائر علىا الطريق عام 1981 .

محمد خان

10 أخر أعماله فيلم قبل زحمة الصيف الذي تدور أحداثه في قرية سياحية تقع في الساحل الشمالي، يقرر الدكتور يحيى قضاء العطلة مع زوجته ماجدة قبل ازدحام القرية والساحل بأكمله بالمصيفين مع وصول فصل الصيف إلى ذروته، وهناك يتعرف كلاهما على مترجمة شابة مطلقة حديثًا وأم لولدين تدعى هالة، وتتبدل أحوال العطلة الصيفية من حال لحال منذ ذلك الوقت، وقام ببطولته الفنانة هنا شيحة، وماجد الكداوني.