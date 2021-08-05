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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب بتعديل مواعيد عمل "عمال النظافة " لارتفاع حرارة الجو

عامل نظافة
عامل نظافة

طالب محمد عبدالقوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، بضرورة تقليل ساعات عمل عمّال النظافة خلال هذه الأيام، لاسيما خلال فترة الظهيرة، بعد ارتفاع درجات حرارة الجو في مختلف المحافظات، حفاظًا على صحتهم وحياتهم.

وأوضح النائب، اليوم الخميس، أن هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، بضرورة تجنب الخروج على قدر الإمكان خلال فترة الظهيرة، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تزامنًا مع دخول فصل الصيف، وما قد تسببه من إصابة المواطنين بحالات إغماء.

 

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وأشار نائب الفيوم إلى أن عمال النظافة يتحدون ارتفاع درجات الحرارة في سبيل القيام بالعمل المنوط لهم، وهو ما يحتم على المواطنين مسؤولية أخلاقية بضرورة التعاون معهم من خلال تجنب إلقاء القمامة في الشوارع، ووضعها في الأماكن المخصصة لهم، و إمدادهم بزجاجات المياه المثلجة والعصائر، وهي أشياء بسيطة ولكنها تدخل الفرح والسعادة على عمال النظافة، كأسمى آيات التقدير لهم.

وتشهد مختلف محافظات مصر موجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة الحارة ذروتها اليوم الخميس لتسجل العظمى بالقاهرة 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والعظمى بجنوب البلاد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

مجلس النواب الفيوم درجات حرارة الجو عم ال النظافة الأرصاد الجوية

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