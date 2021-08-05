مع ارتفاع درجات الحرارة.. 7 مشروبات لترطيب الجسم

بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، هو ذروة موجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية، إليك 7 مشروبات مرطبة بجانب الماء يقدمها موقع food.ndtv

1. ماء الليمون

ماء الليمون من أكثر المشروبات المرطبة فهو يبقيك رطبًا وهو أيضًا أفضل طريقة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين سي.

2- الحليب



الحليب في الواقع أفضل من الماء في معالجة الجفاف، ويحتوي على مزيج طبيعي من الكربوهيدرات والبروتينات والصوديوم عالية الجودة التي تساعد جسمك على الاحتفاظ بالسوائل.

يمكنك تجربة العديد من مخفوقات الحليب والعصائر أو حتى اختيار اللبن الرائب.



3 . ماء جوز الهند



ماء جوز الهند هو بلا شك من أفضل مشروبات مرطبة مرطب فهو منخفض فى السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم.



4. عصير الخيار



من المعروف أن الخيار يحتوي على 90٪ من الماء وهو من أكثر الخضراوات ترطيبًا.

تعتبر عصائر الخضار من أفضل مشروبات مرطبة من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.



5. شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل شاي الكركديه أو شاي الورد أو شاي البابونج هي مشروبات ترطيب رائعة للشتاء. إنها طبيعية وخالية من الكافيين، لذلك لا داعي للقلق، فهي لا تساعد فقط في الحفاظ على رطوبتك من خلال تهدئة أعصابك المتعبة وإرخاء عقلك.



6. ماء الصبار أو عصير الصبار

مليء بمضادات الأكسدة ويساعد في إزالة السموم من أمعائك ويوفر العديد من فوائد الجمالية أيضًا مثل البشرة المتألقة.

يمكنك غمر بعض قطع الصبار الطازج في الماء لعمل مشروب مرطب أو شرب العصير الطازج.





7. ماء الشيا



أفضل طريقة للحصول على بذور الشيا هي نقعها في الماء وشربها.

يمكن لبذور الشيا أن تمتص ما يصل إلى 10 أضعاف وزنها في الماء وتنتفخ في غضون دقائق، مما يجعلها مشروبًا مرطبًا رائعًا ومشروب طاقة طبيعي.

يمكنك أيضًا إضافة بذور الشيا إلى الحليب وصنع مشروب مرطب مع بعض العسل.