موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز، على استاد "الإسكندرية" في الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم



تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع أحداث المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 2.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، حصدها من 27 لقاء، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء، وخسر 9 مرات.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة قيادة مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيميًا لـ أحمد الغندور على أن يُساعده محمود أبو الرجال وخالد حسين بينما سيكون أحمد العباسي حكمًا رابعًا على أن يتولى صبحي العمراوي مهمة حكم بالفيديو ويُساعده أحمد حمدي.

ويلتقي الزمالك منافسه غزل المحلة على ملعب استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.