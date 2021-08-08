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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يقسو على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الدوري

لقاء المصري والمقاولون
لقاء المصري والمقاولون العرب

حقق النادي المصري فوزا هاما على نظيره المقاولون العرب3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري. 

تقدم محمد جريندو للنادي المصري في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 21 بعد أن نفذ أحمد رفعت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية أبعدها أبو السعود من يسار مرماه فارتدت إلى محمد عبد اللطيف “جريندو”؛ ليسددها من على حدود خط الـ18 لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 أحرز محمد حمدي هدف تعادل المقاولون العرب من خلال كرة عرضية من لويس إدوارد من جهة اليسار قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات لتسكن يمين الحارس .

وعاد أحمد رفعت في الدقيقة 62 وأحرز الهدف الثاني في شباك المقاولون العرب من خلال تنفيذ ركلة الحرة بطريقة رائعة لتمر من الحائط البشري وتسكن أعلى يسار أبو السعود .

وأحرز عمر كمال الهدف الثالث في الدقيقة 83 من خلال تنفيذ ركلة حرة من جهة اليسار عن طريق أحمد رفعت لتصل إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المقاولون بشكل خاطي فوصلت إلى عمر كمال يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد المصري في المركز الثالث برصيد46 نقطة بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري. 

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عصام ثروت

حجاج عويس – احمد شوشه – فريد شوقى – محمد جريندو

أحمد رفعت – كريم العراقى – عمر كمال – محمد عنتر

عمرو موسى – احمد شديد

 

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى:

محمود أبو السعود

باسم على – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامى

محمد رزق – أحمد الشيمى – عبد الرحمن جبنه – لويس ادواردو

عمر فتحى – محمد حمدى

المصري المقاولون العرب الدوري المصري محمد حمدي أحمد رفعت عمر كمال

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