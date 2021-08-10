الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء والرطوبة 85%.. تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا، الأربعاء، شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية ويكون الطقس غدا، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية 33 للعظمى والصغرى 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28

وبالنسبة للرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية الغربية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15