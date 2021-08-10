عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3500 بدلا من 4 آلاف .. تخفيض أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى العلمين

عمرو دياب
عمرو دياب

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب خفض أسعار تذاكر الحفل الذى من المقرر أن يقام يوم 13 أغسطس الحالى. 

ويقام حفل عمرو دياب فى الماسة ميوزيك أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وحددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge.

وكانت أسعادر التذاكر التى تم الاعلان عنها من قبل لحفل عمرو دياب Gold: 750 LE
Platinum: 1500 LE
High tables(regular): 3000 LE
Vip lounge: 4000 LE

آخر حفلات عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

ونشر عمرو دياب عبر حساباته عددا من الصور التي التقطت في حفله بالساحل الشمالي، وغنى خلال الحفل عددا من أعماله الجديدة التي مازال الجمهور ينتظر طرحها رسميا، منها أغنية “أحلى ونص” التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

غنى عمرو دياب أيضا في حفل الساحل عددا من أغنيات ألبوم العام الماضي " يا أنا يا لأ"، وعددا من أعماله الشهيرة القديمة منها “متخافيش” و"نور العين".

وحذف الفنان عمرو دياب، صورًا جديدة من حفلته الأخيرة منذ قليل عقب نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، حدادًا علي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية صباح اليوم.

وحرص عمرو دياب علي نعي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله والهم العائلة الصبر والسلوان”.

ازياء عمرو دياب 

أصدر الفنان عمرو دياب بيانا صحفيا يكشف فيه عن تدشين خط أزياء خاص به والذى يحمل رقم 34.

وقال عمرو دياب فى البيان : "الجيل الجديد هو أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية.

عمرو دياب اخبار عمرو دياب اعمال عمرو دياب اغاني عمرو دياب حفل عمرو دياب حفل الساحل الشمالى حفل العلمين

موضوعات متعلقة

علي الحجار يحيى حفلا بمهرجان محكى القلعة.. 19 أغسطس

ركين سعد تنشر مقطعا من مسلسل "مدرسة الروابى للبنات"

محمد صبحي يعرض مسرحية نجوم الظهر أول سبتمبر

محمد هنيدي يتفوق.. تعرف على إيرادات الأفلام المعروضة أمس

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022 في مصر

أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

بعيدًا عن الإفراط فيه .. فوائد التين الشوكي للمعدة

أخبار التكنولوجيا..فيسبوك تتيح أدوات جديدة لنقل البيانات.. وتيك توك الأكثر تحميلا

بطل الـ «لخبطة الكروية».. لماذا الدوري المصري أغرب بطولة في العالم ؟

هل شاهد النبي الهجرة في منامه قبل موعدها ؟ معجزة لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

البنتاجون: مصر مهمة لأمريكا في العديد من الملفات .. ويجب مواصلة دعمها عسكريا

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

حادث مروع على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد.. صور

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها| خاص

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ