3500 بدلا من 4 آلاف .. تخفيض أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى العلمين

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب خفض أسعار تذاكر الحفل الذى من المقرر أن يقام يوم 13 أغسطس الحالى.

ويقام حفل عمرو دياب فى الماسة ميوزيك أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وحددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge.

وكانت أسعادر التذاكر التى تم الاعلان عنها من قبل لحفل عمرو دياب Gold: 750 LE

Platinum: 1500 LE

High tables(regular): 3000 LE

Vip lounge: 4000 LE

آخر حفلات عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

ونشر عمرو دياب عبر حساباته عددا من الصور التي التقطت في حفله بالساحل الشمالي، وغنى خلال الحفل عددا من أعماله الجديدة التي مازال الجمهور ينتظر طرحها رسميا، منها أغنية “أحلى ونص” التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

غنى عمرو دياب أيضا في حفل الساحل عددا من أغنيات ألبوم العام الماضي " يا أنا يا لأ"، وعددا من أعماله الشهيرة القديمة منها “متخافيش” و"نور العين".

وحذف الفنان عمرو دياب، صورًا جديدة من حفلته الأخيرة منذ قليل عقب نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، حدادًا علي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية صباح اليوم.

وحرص عمرو دياب علي نعي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحمها الله والهم العائلة الصبر والسلوان”.

ازياء عمرو دياب

أصدر الفنان عمرو دياب بيانا صحفيا يكشف فيه عن تدشين خط أزياء خاص به والذى يحمل رقم 34.

وقال عمرو دياب فى البيان : "الجيل الجديد هو أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية.