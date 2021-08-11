كوني بردا وسلاما.. نسرين طافش تدعو للشعب الجزائري

نسرين طافش تدعو للشعب الجزائري

ساندت الفنانة السورية نسرين طافش، الشعب الجزائري، ونشرت العلم الجزائري وصورا لها من أخر زيارة للبلد الشقيقة، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت طافش من خلال حسابها: “يا نار كوني بردًا و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة 🇩🇿 بردًا و سلاما على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل، و غاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها”.

وتابعت: "الصور من أخر زيارة لي للجزائر بين أحضان غاباتها وجبالها الجميلة .. نسألك يا الله رحمتك ولطفك".

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلا، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

من جانبه، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، بعد مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الحداد الوطني يبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

اندلاع حرائق بالولايات الجزائرية

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا في 16 ولاية.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

فيما ألقت قوات الدرك الوطني في الجزائر القبض على شخص ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، أمس الثلاثاء، بينما كان يحاول إشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

وأكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.