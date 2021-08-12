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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

روعة وجمال بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا.. فيديو

صدى البلد

تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى  معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين فى الساحل الشمالى وهو لمدة شهر، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

قال حسن بدر مدير معرض ديارن بمارينا 5 بالساحل الشمالي، إن معرض هذا العام يتم تنظيمه داخل جميع محافظات مصر المعرض هذا العام لمدة 30 يوم يوم مقسم الي 3 فترات كل فترة 10 ايام وكل فترة تضم في حدود 86 عارض وعارضة والمعروضات من منتجات  الخزف والمنتجات النحاسية ومنتجات الخيامية والمنتجات الخشبية ومنتجات أخميم وأسوان والأقصر، مشيرا إلى أن موعد فتح المعرض يوميا من الساعة الخامسة مساء حتي الرابعة فجرا.

وتابعت هدي الصعيدي مشاركة في معرض ديارنا بمارينا: “دايما بشترك في معرض ديارنا والمنتج الذي بقوم بعرضه هو المفروشات وهي من القطن المصري 100% وهي عبارة عن فوط بشاكير ملايات وبيتم تصميم عدة تصميمات لتناسب جميع الأذواق”.

وأضاف محمد جمال أحد العارضين أنه يشارك في جميع معارض وزارة التضامن، بمنتجات زجاجية مصنوعة من البايركس الحراري المقاوم للسخونية وهو صناعة مصرية يدوية.

وأشارت عفاف عيسي إحدى العارضات إنها تقوم بتصنيع المنتجات من خشب الزيتون الطبيعي، وتشارك في معرض ديارنا للمرة الرابعة علي التوالي والإقبال علي منتجاتها كبير جدا من المصيفين بالساحل الشمالي لأن المنتج الذي تقدمه من الأخشاب الطبيعية التي تناسب جو الساحل.

وقالت زائرة لمعرض ديارنا بالساحل الشمالي، إن المعرض جميل جدا والشغل اليدوي جميل جدا ومصمم باتقان كبير، وأكثر شئ شدها هو الألوان المستخدمة في المنتجات، ألوان مبهجة تعطي طابع خاص ومميز للمنزل.

المعرض المصري وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي ديارنا

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