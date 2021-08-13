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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب ينشر صورا جديدة من حفل مارينا

عمرو دياب
عمرو دياب

نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، صورا جديدة من حفله الخاص أمس بمارينا في الساحل الشمالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وغنى عمرو دياب خلال الحفل عددا من أعماله الجديدة التي مازال الجمهور ينتظر طرحها رسميا، منها أغنية “أحلى ونص” التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

 

وغنى عمرو دياب أيضا في حفل الساحل عددا من أغنيات ألبوم العام الماضي "يا أنا يا لأ"، وعددا من أعماله الشهيرة القديمة منها “متخافيش” و"نور العين".

 

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي اليوم في العلمين الجديدة ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير.

 

حددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر الجديدة والتى تنقسم الى 500، و1000 جنيه لفئة البلاتنيوم، و3000 لفئة High Tables، وصولًا لفئة 3500 جنيه لفئة VIP Lounge.

 

وكان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة.

 

 

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