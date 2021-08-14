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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الفرق بين قصر القامة والتقزم

التقزم
التقزم

قالت الدكتورة ايمان كامل ، رئيس قسم صحة المرأة والتغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا للبحث العلمى عن طريق الاستعانة بآرائهم العلمية فى عدة مجالات منها السمنة سواء للتشخيص أو للعلاج .


وأضافت " كامل  " ،  خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ،  أن هناك فارق بين قصر القامة والتقزم وذلك وفقا لمنحنيات النمو للطفل حسب نوعه و طوله هو ووالديه ونستبعد اى مشكلة وراثية فى البداية .


وأشارت إلى أنه فى حالة أن الغدة النخامية  ، أو الدرقية تفرز هرمونات أو استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيزون وحصول الطفل على  كامل تغذيته من الأم أو لا ، لافتة إلى أن التقزم يشير بدوره لوجود مشكلة فى قصر القامة سواء فى الغدد ، الوراثة .

وأكدت أنه فى حالة تشخيص الطفل بوجود مشكلة فى الغدة الدرقية والذى يظهر فى مسح حديثى الولادة ويشارك فى هذا التشخيص والعلاج فريق طبى كامل ومتخصصين فى الغدد الصماء .

وتابعت أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق العديد من المبادرات الصحية من بينها مبادرة سوء التغذية للتمكن من اكتشاف هذه المشكلة بشكل مبكر والتمكن من علاج الأمراض المرتبطة بها لأنها من أكثر المشكلات انتشارا بين الأطفال مثل التقزم والأنيميا وتهدد مستقبلهم.

ونعرض لكم في هذا التقرير أهم الأمراض والمشكلات الصحية التي تصيب الإنسان بسبب سوء التغذية، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين".


النحافة وفقدان الوزن
فقدان كتلة الدهون والعضلات
وجود انتفاخ في المعدة
جفاف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ جفاف البشرة والجلد وشحوب الوجه
تأخر التئام الجروح عن الأشخاص الآخرين
الإعياء والارهاق والضعف والهزال
وجود صعوبة فى التركيز 
الأنيميا 
التقزم وقصر القامة 
ضعف الخصوبة 
الاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية

مرض كواشيوركور وهو نقص حاد في البروتين يسبب احتباس السوائل وتكون البطن بارزة.

امراض العيون مثل جفاف العين والعمى الليلي.


فقدان الشهية

تأخر أو توقف النمو 
الإسهال
خلل في وظائف المخ 
مشاكل في تنظيم درجة حرارة الجسم مشاكل في المعدة
تضخم الغدد الدرقية 
انخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية

نقص التغذية يؤدي إلى مشاكل جسدية ومشاكل صحية خطيرة وبالتالي يزيد من خطر الوفاة حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى أن امراض سوء التغذية مثل التقزم والهزال ونقص الزنك وفيتامين أ تسبب فى وفاة عدد كبير من الأطفال في العديد من الدول في العالم.

 

التقزم الاطفال الرئيس عبد الفتاح السيسي جفاف العين احتباس السوائل

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