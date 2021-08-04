بعد مبادرة الرئيس السيسي .. أهم أمراض سوء التغذية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات الصحية من بينها مبادرة سوء التغذية للتمكن من اكتشاف هذه المشكلة بشكل مبكر والتمكن من علاج الأمراض المرتبطة بها لأنها من أكثر المشكلات انتشارا بين الأطفال مثل التقزم والأنيميا وتهدد مستقبلهم.

ونعرض لكم في هذا التقرير أهم الأمراض والمشكلات الصحية التي تصيب الإنسان بسبب سوء التغذية، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين".

النحافة وفقدان الوزن

فقدان كتلة الدهون والعضلات

وجود انتفاخ في المعدة

جفاف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ جفاف البشرة والجلد وشحوب الوجه

تأخر التئام الجروح عن الأشخاص الآخرين

الإعياء والارهاق والضعف والهزال

وجود صعوبة فى التركيز

الأنيميا

التقزم وقصر القامة

ضعف الخصوبة

الاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية

مرض كواشيوركور وهو نقص حاد في البروتين يسبب احتباس السوائل وتكون البطن بارزة.

امراض العيون مثل جفاف العين والعمى الليلي.



فقدان الشهية

تأخر أو توقف النمو

الإسهال



خلل في وظائف المخ

مشاكل في تنظيم درجة حرارة الجسم مشاكل في المعدة

تضخم الغدد الدرقية

انخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية

نقص التغذية يؤدي إلى مشاكل جسدية ومشاكل صحية خطيرة وبالتالي يزيد من خطر الوفاة حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى أن امراض سوء التغذية مثل التقزم والهزال ونقص الزنك وفيتامين أ تسبب فى وفاة عدد كبير من الأطفال في العديد من الدول في العالم.