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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون عقب انتهاء اختبارات القدرات بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وبعد أيام قليلة من إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لموقع " صدى البلد"، أن التسجيل في اختبارات القدرات من المفترض أن تنتهي الخميس المقبل ، بينما تفصلنا أيام قليلة عن نتيجة الثانوية العامة ، لذا من المرجح أن يتم إعلان موعد المرحلة الأولى من التنسيق خلال الأسبوع المقبل.

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التعليم العالي: 137 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

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التعليم العالي تعلن تفاصيل الاختبارات الإلكترونية الموحدة للقبول بالجامعات الأهلية


وكان قد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 137 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

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