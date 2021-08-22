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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 5 إجراءات عاجلة بعد الاحتيال على عملاء بنك مصر.. وجوجل تحذر 2 مليار مستخدم لكروم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

بعد الاحتيال على عملاء بنك مصر.. 5 إجراءات عاجلة يجب اتخاذها لعدم سرقة حساباتك البنكية


سببت عملية الاحتيال الإلكتروني التي تعرض لها بعض عملاء بنك مصر خلال الساعات الماضية ذعرا كبيرا بين عملاء بنك مصر والبنوك الأخرى وكذلك المتعاملين بالفيزا كارد أو بطاقات الائتمان، خوفا من سرقة بياناتهم الشخصية وسرقة الحسابات البنكية الخاصة بهم.

 

تسريبات.. مواصفات وموعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 9 RT


كشفت تسريبات جديدة، أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتفها OnePlus 9 RT في شهر أكتوبر المقبل، مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج يتمتع بأداء قوى وأحدث نظام تشغيل.

 

يؤثر على سمعتها.. فيسبوك تخفى تقريرا خطيرا عن لقاحات كورونا


أثارت شركة فيسبوك، جدلا واسعا بشأن قرارها بإخفاء وتأجيل نشر تقرير مهم خاص بأكثر الموضوعات بحثا على شبكتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث منعت المخاوف المترتبة على نشر التقرير فيسبوك من قيامها بالإفصاح عنه، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول مدى شفافية الشركة ووضوحها.

 

موتورولا تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Moto G50 5G بإمكانيات مميزة.. مواصفات


تستعد شركة Motorola موتورولا الأمريكية، لإطلاق هاتف مميز بمواصفات كبيرة خلال الأسابيع القادمة تحت اسم Motorola Moto G50 5G وذلك بعد سلسلة متواصلة من النجاحات في إصدار الهواتف الذكية للفئة المتوسطة بتقنية 5G.

 

واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون


كشفت تقارير أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الدردشة الأشهر واتسآب WhatsApp ستقوم بإطلاق نسخة من التطبيق على أجهزة آيباد وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار، وذلك في إطار توسيع واتسآب لميزاته الجديدة حيث يعمل التطبيق على دعم متعدد للأجهزة.

 

Epic Games تتهم جوجل بإجراء صفقات خاصة للإبقاء على نسبة رسوم متجرها للتطبيقات


يبدو أن الصراع الدائر بين شركة Epic Games  المالكة للعبة فورتنايت الشهيرة وعملاقتا التكنولوجيا  آبل وجوجل لا تنتهي، حيث اتهمت Epic Games جوجل مجددا باجرائها صفقات خاصة للإبقاء على نسبة رسوم متجرها للتطبيقات Google Play كما هي.

 

جوجل توقف إنتاج هاتفها Pixel 4A 5G استعدادًا لإطلاق Pixel 6
 


كشفت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى أنها ستوقف طرح الهاتفين الذكيين "بيكسل 4 إيه" بشبكة الجيل الخامس Pixel 4A 5G و"بيكسل 5" Pixel 5 استعدادًا لطرح هاتف "بيكسل 6" Pixel 6.

 

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هونر Magic Fold القابل للطي


تعتزم شركة هونر الصينية إطلاق هاتف قابل للطي قريبا وسيكون شبيها بمواصفات Honor 50 Pro كما أنه سيعتبر الهاتف هو أول هاتف قابل للطي تصدره الشركة منذ انفصالها عن شركة هواوي الصينية العام الماضي.  

 

جوجل تحذر 2 مليار مستخدم لكروم من هذا الخطر


حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم من تعرضهم لتهديدات أمنية كبيرة بسبب عدد من الثغرات التي تم تصنيفها بأنها عالية الخطورة على المستخدمين.

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