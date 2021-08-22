عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون

واتسآب يعتزم إطلاق
واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد

كشفت تقارير أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الدردشة الأشهر واتسآب WhatsApp ستقوم بإطلاق نسخة من التطبيق على أجهزة آيباد وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار، وذلك في إطار توسيع واتسآب لميزاته الجديدة حيث يعمل التطبيق على دعم متعدد للأجهزة. 


وبحسب موقع 9to5Mac فإن مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، قد ألمح أن هناك تطبيق واتسآب مخصص لأجهزة آيباد كما أنه غير مرتبط بهواتف آيفون. 

كيف تكشف إذا كان واتساب مُراقباً أو شخص يتجسس على محادثاتك

نسخة سحرية من واتساب تتيح لك اختبار الميزات الجديدة قبل الآخرين


وسيتيح تطبيق واتسآب الجديد القادم لأجهزة آيباد سهولة كيرة في استخدام التطبيق، حيث أنه لا يمكن فتح واتسآب حاليا على آيباد بدون ربطه على هاتف الآيفون أولا، وهو أمر كان يعاني منه أغلب المستخدمون. 


وسيتمكن مستخدمو تطبيق واتسآب على آيباد من الحصول على ميزة تعدد الأجهزة حيث سيستطيعوا فتح التطبيق على الويب وربطه بأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى بوابة Portal دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم.  


وأوضحت التقارير تطبيق واتسآب القادم لأجهزة آيباد سيكون تطبيقًا أصليًا يعمل بشكل مستقل تماما عن هواتف آيفون الخاصة بالمستخدمين ، وسيتمكن قريبا أولئك الذين يختبرون WhatsApp beta وهي النسخة التجريبية من واتسآب في تحديث مستقبلي على أجهزة آيباد. 


ومؤخرا،  أصدر واتسآب تحذيرا صارخا للملايين من مستخدميها الذين يفكرون في التبديل إلى إصدار غير رسمي من تطبيق الدردشة، من أجل الحصول على ميزات جديدة، فسوف تؤدي هذه الخطوة إلى حظر أرقام هواتفهم نهائيا من استخدام خدمة WhatsApp. 
 

واتساب آيباد آيفون ميزات واتسآب واتسآب لآيباد

ترشيحاتنا

انفجر أمام الأهلي.. أرقام عمر كمال لاعب الزمالك الجديد

ترامب مهاجما بايدن: تسببت في أعظم إذلال لأمريكا

واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون

حكم الدعاء على الميت بالشر .. اعرف رأي العلماء

فورد تدفع بنسختها إكسبلورر 2022 القوية .. تفاصيل

يغيب عن مواجهة الزمالك.. كشري يفجر مفاجأة بشأن طرده أمام الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

رد اعتبار لي ولأبنائي.. رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

فترة وهتعدى.. عفاف شعيب تعلق على اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ