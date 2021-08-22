واتسآب يعتزم إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد بدون الاعتماد على آيفون

كشفت تقارير أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الدردشة الأشهر واتسآب WhatsApp ستقوم بإطلاق نسخة من التطبيق على أجهزة آيباد وذلك بعد سنوات طويلة من الانتظار، وذلك في إطار توسيع واتسآب لميزاته الجديدة حيث يعمل التطبيق على دعم متعدد للأجهزة.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، قد ألمح أن هناك تطبيق واتسآب مخصص لأجهزة آيباد كما أنه غير مرتبط بهواتف آيفون.



وسيتيح تطبيق واتسآب الجديد القادم لأجهزة آيباد سهولة كيرة في استخدام التطبيق، حيث أنه لا يمكن فتح واتسآب حاليا على آيباد بدون ربطه على هاتف الآيفون أولا، وهو أمر كان يعاني منه أغلب المستخدمون.



وسيتمكن مستخدمو تطبيق واتسآب على آيباد من الحصول على ميزة تعدد الأجهزة حيث سيستطيعوا فتح التطبيق على الويب وربطه بأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى بوابة Portal دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم.



وأوضحت التقارير تطبيق واتسآب القادم لأجهزة آيباد سيكون تطبيقًا أصليًا يعمل بشكل مستقل تماما عن هواتف آيفون الخاصة بالمستخدمين ، وسيتمكن قريبا أولئك الذين يختبرون WhatsApp beta وهي النسخة التجريبية من واتسآب في تحديث مستقبلي على أجهزة آيباد.



ومؤخرا، أصدر واتسآب تحذيرا صارخا للملايين من مستخدميها الذين يفكرون في التبديل إلى إصدار غير رسمي من تطبيق الدردشة، من أجل الحصول على ميزات جديدة، فسوف تؤدي هذه الخطوة إلى حظر أرقام هواتفهم نهائيا من استخدام خدمة WhatsApp.

