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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات.. مواصفات وموعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 9 RT

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف OnePlus 9 RT

كشفت تسريبات جديدة، أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتفها OnePlus 9 RT في شهر أكتوبر المقبل، مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج يتمتع بأداء قوى وأحدث نظام تشغيل. 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف OnePlus 9 RT القادم من وان بلس سيأتي بشاشة منحنية قياس 6.55 بوصة، من نوع Fluid AMOLED بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

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وسيقدم هاتف OnePlus 9 RT 4 كاميرات خلفية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

 

أداء وبطارية هاتف OnePlus 9 RT  القادم من وان بلس 


وسيعمل هاتف OnePlus 9 RT بمعالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 870 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام.  


وسيحتوى هاتف OnePlus 9 RT على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير. 
 

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