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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

تسريبات تكشف سعة
تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستقدم هواتفها القادمة OnePlus 10 بسعة بطاريات أكبر من هواتفها OnePlus 9 السابقة، بعدما تم دمجها مع شركة أوبو وأصبحت الشركتان تحت إدارة واحدة.

 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة وان بلس ستستطيع الاستفادة من تقنيات شركة أوبو في السعة الكبيرة للبطاريات بالإضافة إلى تقنيات الشحن السريع التي تقدمها أوبو مع هواتفها. 

 

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ومن المتوقع أن تشهد بطاريات هواتف OnePlus 10  القادمة بطاريات بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة أما هواتف ال Pro في السلسلة ربما تشهد سعة أكبر مع سعة شحن أكبر من تلك التي استخدامها مع  OnePlus 9 .

 

وستطور هواتف OnePlus 10  معدل سرعة الشحن الخاصة بها من 45 واط إلى حوالي 65 واط مثل هواتف أوبو ، والتي ستسطيع شحن بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة فى حوالي 35 دقيقة فقط بنسبة حوالي 100 % . 


 وستستفيد هواتف من تقنية الشحن SuperVOOC 2.0  التي تعمل بها هواتف أوبو والتي تتضمن بنية جديدة علاوة على ذلك ، شريحة أمان جديدة تقوم بمسح الحزمة بأكملها بحثًا عن عيوب مثل ارتفاعات الجهد أثناء الشحن وتنبيه المستخدم في حالة الحاجة إلى استبدال البطارية. 


وتم تصنيف تقنية الشحن SuperVOOC 2.0  لخفض كمية الحرارة التي تنتجها البطارية بنسبة 50٪. كما ستؤدي إلى زيادة في الأحجام القصوى لهذه البطاريات بقوة 65 واط من 4500 مللي أمبير في الساعة في الوقت الحالي إلى 5000 مللي أمبير في الساعة ، وذلك ربما بحلول نهاية عام 2021.

 

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