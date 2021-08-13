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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في هذا الموعد..

وان بلس تعيد إطلاق الإصدار المحدود من هاتف OnePlus Nord 9 Pro

الإصدار المحدود من
الإصدار المحدود من وان بلس OnePlus 9 Pro Flash Silver Editio

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، في شهر يونيو الماضي، إصدار محدود من هاتفها الذكي الذي تم طرحه للبيع تحت اسم OnePus 9 Pro Flash Silver Edition، واليوم، كشفت الشركة الصينية عن عزمها إعادة إطلاق الهاتف الذكي في عملية بيع أخرى.

ووفقاً لما ذكره موقع "Gizmochina" التقني، حددت شركة ريلمي، يوم 15 أغسطس الجاري ليكون الموعد الرسمي لإعادة إطلاق هاتف OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition، بالأسواق العالمية.

 

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سعر إصدار OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس Liu Fengshuo، أن إصدار OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition، سيكون متاحاً للشراء في 15 أغسطس مقابل سعر 848 دولار (أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه مصري)، وقد تم تصميم هذا الإصدار بالتعاون مع الفنانة اليابانية Sora Yamaji، كما ستتضمن حزمة البيع  إصدارًا محدودًا من تي شيرت وحافظة للهاتف لها نفس لغة التصميم.

هاتف ريلمي OnePus 9 Pro Flash Silver Edition

ويأتي الإصدار المحدود من شركة وان بلس OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض QHD+، تبلغ دقتها بدقة 1440× 3216 بكسل، بكثافة عالية تبلغ 525 بكسل لكل بوصة، بمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتزا في الثانية، مغطاة بطبقة حماية زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass.

ويحتوي هاتف وان بلس على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX789 من سوني بدقة 48 ميجا بكسل، مع كاميرا بمستشعر أعلى من سوني IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر تليفوتوغرافي  للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي بمستشعر من سوني IMX471 بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل الإصدار المحدود من وان بلس OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية الأحدث من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 11، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحزم الهاتف الذكي بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، من خلال منفذ شحن من نوع Type-C،والتى تدعم نظام الشحن السريع Warp Charge بقوة 65 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، كما يحتوي الهاتف على مكبر صوت استريو مزدوج.

OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition Sale on 15th August
الإصدار المحدود من وان بلس OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition
وان بلس OnePus 9 Pro Flash Silver Edition إصدار محدود هاتف OnePlus 9 Pro OnePlus 9

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