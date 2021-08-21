موتورولا تستعد لإطلاق تحفتها الجديدة Moto G50 5G بإمكانيات مميزة.. مواصفات

تستعد شركة Motorola موتورولا الأمريكية، لإطلاق هاتف مميز بمواصفات كبيرة خلال الأسابيع القادمة تحت اسم Motorola Moto G50 5G وذلك بعد سلسلة متواصلة من النجاحات في إصدار الهواتف الذكية للفئة المتوسطة بتقنية 5G.



وبحسب موقع GSMArena، فإن تحفة موتورولا هاتف Motorola Moto G50 5G تم رصده على منصة Geekbench بعد اعتماد مواصفاته من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه قريبا.

مواصفات هاتف موتورولا القادم Motorola Moto G50 5G



وسيأتي هاتف موتورولا القادم Motorola Moto G50 5G بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبدقة +HD بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومقاومة الماء IP52، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف Motorola Moto G50 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، ومستشعر للاتساع والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 13 ميجا بيكسل، وتسجيل الفيديو على 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.



وسيعمل هاتف Motorola Moto G50 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 SoC مع مساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD، ونظام تشغيل أندرويد 11.



وسيحتوى هاتف Motorola Moto G50 5G على بطارية سعة 4700 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ومنفذ للشحن من نوع USB-C، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وبلوتوث Bluetooth 5.0 GPS وتقنية اتصال NFC.