تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف موتورولا القادمة Edge 20

تعمل شركة موتورولا الأمريكية على إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، والتى من المتوقع طرحها فى الأسواق الهندية أولا خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، والتى تتضمن ثلاثة هواتف ذكية وهي Edge 20 و Edge 20 Pro و Edge 20 Lite.

وبحسب موقع NewsBytes فإن عدة تسريبات كشفت المواصفات الكاملة لهواتف سلسلة Edge 20 من موتورولا، والتي ستأتى بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080X2400 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وبمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز فى الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف سفلية بارزة، ويحتوي كلا من Edge 20 و Edge 20 Pro، على قارئ بصمات الأصابع فى الشاشة، فيما يحتوى هاتف Edge 20 Lite على قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

وسيحتوي كلا من Edge 20 و Edge 20 Pro، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي والذي يأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع تقريب بصري بقدرة 3x لهاتف Edge 20، وتقريب بصري بقدرة 5x لهاتف Edge 20 Pro، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتى بدقة 32 ميجابكسل.

فيما سيحصل هاتف Edge 20 Lite على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق تاتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Edge 20 بمعالج من نوع Snapdragon 778G، مع بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، فيما يتم تشغيل هاتف Edge 20 Pro بمعالج Snapdragon 870، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعةـ بينما يستمد هاتف Edge 20 Lite طاقته من معالج Dimensity 720، ويحزم بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، كما ستعمل سلسلة Edge 20، بنظام تشغيل أندرويد 11، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط.



وسيتم الإعلان الرسمي عن سعر سلسلة هواتف موتورولا القادمة Edge 20، فى وقت لاحق من الشهر الحالي، فيما يأتى هاتف Edge 20 lite في أوروبا بسعر 403 دولارات، أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري".