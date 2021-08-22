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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هونر Magic Fold القابل للطي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هونر Magic Fold القابل للطي

تعتزم شركة هونر الصينية إطلاق هاتف قابل للطي قريبا وسيكون شبيها بمواصفات Honor 50 Pro كما أنه سيعتبر الهاتف هو أول هاتف قابل للطي تصدره الشركة منذ انفصالها عن شركة هواوي الصينية العام الماضي.  


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر القابل للطي Magic Fold سيأتي بتصميم مميز مع شاشة مسطحة مع 4 كاميرات خلفية على شكل دائرى كما انه سيستمد عدد من مواصفات Huawei Mate X2 .  

 

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مواصفات هاتف هونر  Magic Fold القابل للطي 


وسيحتوى هاتف Magic Fold القابل للطي على شاشة مرنة من نوع OLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 + ، مع مقاومة للمياه والغبار من نوع Nano Crystal Shield . 


وسيقدم هاتف Magic Fold القابل للطي على كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر أساسي، مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط. 


وسيعمل هاتف Magic Fold القابل للطي بواسطة معالج كوالكوم الأحدث + Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

شركة هونر هواتف هونر 2021 هاتف هونر Magic Fold مواصفات هاتف هونر Magic Fold هواتف قابلة للطى

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