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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

سعر ومواصفات تابلت
سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

عقدت شركة هونر الصينية خلال الساعات الماضية حدثا ضخما للإعلان الرسمي عن جهاز التابلت المميز Honor Tab V7 Pro  والذي يأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة للغاية مع بطارية بسعة جبارة، ومعالج يصدر للمرة الأولى. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز تابلت هونر  Honor Tab V7 Pro يأتي بشاشة من نوع LCD مقاس 11 بوصة توفر دقة 2K تبلغ 2560 × 1600 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ، وكثافة 276 بكسل لكل بوصة ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ومجموعة ألوان من نوع  DCI-P3 ، وسطوع 500 شمعة. 

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ويقدم تابلت هونر  Honor Tab V7 Pro كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع القلم الذكي Magic Pencil 2 ، وحافظة للوحة المفاتيح، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 . 

Honor Pad V7 Pro
تابلت هونر  Honor Tab V7 Pro


ويعمل تابلت هونر Honor Tab V7 Pro بمعالج من نوع Kompanio 1300T من شركة ميديا تيك، حيث يعتبر التابلت هو أول جهاز في العالم يعمل بمثل هذا المعالج.   


ويتميز معالج Kompanio 1300T بدعمه لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ودعم لأداء قوى للغاية حيث يعمل على توفير الطاقة وتحسين أداء البطارية، مع سعة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. 

The new Tab V7 Pro comes in Titanium Silver, Dawn Blue, and Dawn Gold colorways. (Source: Honor)
مواصفات  تابلت هونر Honor Tab V7 Pro 


ويحتوى تابلت هونر Honor Tab V7 Pro على بطارية سعة 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 22.5 واط ، مع منفذ USB-C للشحن، كما انه مزود بنظام تبريد مكون من 7 طبقات لتبديد الحرارة. 


ويتوفر تابلت هونر Honor Tab V7 Pro بسعر يبدأ من 401 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 6300 جنيه مصرى مع 3 خيارات لونية هي الأزرق والذهبى والفضي.      
 

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