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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تطلق هاتفها Honor X20 5G رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

هونر تطلق هاتفها
هونر تطلق هاتفها Honor X20 5G رسميا

أعلنت شركة هونر الصينية رسميا إطلاق هاتفها المميز Honor X20 5G والذي يأتي بعدد من المواصفات الجبارة ، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G ،مع سعر مناسب للغاية أقل من 5000 جنيه مصرى. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هونر الذكي Honor X20 5G، يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.67 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية، ويمتاز بحواف سفلية نحيفة، مع قارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

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مواصفات هاتف هونر Honor X20 5G


ويقدم هاتف هونر Honor X20 5G، كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل مع خاصية EIS التي تدعم التسجيل على الوجهين، مما يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو بالكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتى بدقة 16 ميجابكسل. 


ويعمل هاتف هونر Honor X20 5G، بمعالج من نوع Dimensity 900 SoC، من إنتاج شركة ميديا تك، الذي يأتى بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجا بايت.


ويحتوى هاتف هونر الذكي Honor X20 5G، بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تنتقل من مستوى ثابت إلى 50٪ في 15 دقيقة باستخدام الشاحن، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يعمل بواجهة المستخدم  Magic UI 4.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.


ويدعم هاتف هونر Honor X20 5G، الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi ، والبلوتوث Bluetooth 5.1 .  

 

سعر هاتف هونر Honor X20 5G 


ويتوفر هاتف هونر Honor X20 5G بثلاثة خيارات للألوان،  فمن المتوقع أن يأتى Honor X20 5G، بسعر 295 دولار لأصغر نسخة 8/128 جيجابايت أي ما يعادل حوالي 4600 جنيه مصري. 
 

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