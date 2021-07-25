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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تابلت هونر القادم Honor V7 Pro على معالج خارق

تسريبات تكشف تابلت
تسريبات تكشف تابلت هونر القادم Honor V7 Pro على معالج خارق

كشفت تسريبات أن شركة هونر الصينية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Honor V7 Pro خلال الأسابيع القليلة المتوقعة حيث من المتوقع بشكل كبير إطلاقه في 12 أغسطس القادم، حيث سيتم إطلاقه بمعالج DIMENSITY 1300T  المتميز والذي يقدم تحسينات وتقنيات للمرة الأولى.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز تابلت هونر القادم  Honor V7 Pro سيأتي بمعالج DIMENSITY 1300T الجديد من شركة ميديا تيك وهو أفضل من معالج DIMENSITY 1200T حيث يقدم العديد من التحسينات الحصرية لمشاهد الألعاب عالية الطلب.  

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كما يأتي معالج DIMENSITY 1300T  مزودًا بتقنية تحسين لعبة MediaTek HyperEngine 3.0 الجديدة، وتوفر هذه التقنية تقنيات مبتكرة رائدة في الصناعة في الشبكة والتحكم والتحميل الذكي وأداء جودة الصورة. 

 

ويتميز معالج DIMENSITY 1300T في جهاز تابلت Honor V7 Pro بدعمه لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ودعم لأداء قوى للغاية حيث يعمل على توفير الطاقة وتحسين أداء البطارية . 


ومن المقرر أن يحمل جهاز تابلت Honor V7 Pro القادم من هونر سعة تخزين تبدأ من  128 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة حوالى 12 أو 16 جيجا بايت رام، مع الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط . 
 

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