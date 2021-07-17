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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Honor Magic3 الرائدة من هونر

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتفHonor Magic3

كشفت تسريبات سعر وبعض مواصفات مجموعة هواتف Honor Magic3 الرائدة من شركة هونر الصينية والمتوقع إصدارها في 12 أغسطس القادم، حيث ستكون المجموعة عبارة عن هاتفى Honor Magic3 و هاتف Honor Magic3Pro الأفضل إمكانات والأغلى سعرا.

 

سعر هاتف Honor Magic3

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف  هونر القادمة Honor Magic3 ستتوفر بأسعار تبدأ من 620 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 9700 جنيه مصرى، وذلك لهاتف Honor Magic3 . 

 

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سعر هاتف  Honor Magic3Pro


أما بالنسبة لهاتف Honor Magic3Pro فسيبدأ سعره من 770 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 12 ألف جنيه مصرى حيث سيأتي الهاتف بأحدث معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 Plus .

 

وستأتي هواتف Honor Magic3 من هونر بشاشة مع حواف منحنية، بقياس 6.76 بوصة، بجودة عرض 1228 بيكسل ، وبدقة x 2772 1334 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش للكاميرا السيفلى. 


وستحتوي هواتف Honor Magic3 من هونر على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط ، واللاسلكي بقوة 50 واط، مما سيمكن الهواتف من الشحن في دقائق قليلة.  


وبالنسبة للكاميرات ، فإن هواتفHonor  Magic من هونر ستحتوي على عدسة مقربة منظار مع دعم تقريب يصل إلى 100x مصحوبًا بكاميرا رئيسية عالية الدقة مع مستشعر كبير. 
 

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