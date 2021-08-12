هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro .. سعر ومواصفات

بتصميم يحاكي هواوي بورش Mate 40..

أعلنت شركة هونر Honor، اليوم عن سلسلة هواتفها الأحدث Magic3، ويمثل خط الإنتاج الجديد عودة قوية للشركة لقطاع الهواتف الرائدة، وخلال حدث الإعلان الرسمي عبر الإنترنت، كشفت العلامة التجارية الصينية عن طراز ثالث تحت اسم +Honor Magic3 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف +Magic3 Pro، أفضل هواتف سلسلة هونر الجديدة، والذي يمتاز بتصميم أنيق مع أربع كاميرات بمستشعرات كبيرة جدا داخل جزيرة سداسية الشكل.

مواصفات هاتف هونر +Honor Magic3 Pro

ويحتوي هاتف هونر Magic3 Pro+، على شاشة مرنة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بحواف منحنية تبلغ 89 درجة على كلا الجانبين، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 +.

وتمتاز شاشة هاتف هونر Magic3 Pro+، بطبقة حماية من نوع Nano Crystal Shield، والتي تتميز بقدرة أعلى في المقاومة ثلاث أضعاف من طبقات الحماية النموذجية.

وجاء هاتف هونر +Honor Magic3 Pro، بكاميرا خلفية خماسية داخل تصميم سداسي الشكل، الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، بحجم 1/1.28، وبحجم بيكسل 1.22 مليمتر، مع بعد بؤري 23 مليمتر، وفتحة عدسة f/1.9، ويدعم المستشعر التركيز التلقائي الكامل في ثماني بيكسل Full Pixel Octa PD.

هاتف هونر +Honor Magic3 Pro

وكما يتضمن إعداد كاميرا هاتف هونر +Magic3 Pro، عدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل، وتحتوي على مستشعر 1/2 بوصة، مع فتحة عدسة f/2.4.

ويتشارك الهاتف باقية إعدادات الكاميرا مع إصدار Magic3 Pro، بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، أحادية اللون، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل يدعم التقريب البصري حتى 3.5x، كما تضم الكاميرا الخامسة مستشعر ي 8x8 dTOF للحصول على لقطات بورتريه واضحة.

وزودت هونر هاتفها الرائد بكاميرا أمامية داخل نوتش عريض بالشاشة، تأتي بمجال رؤية 100 درجة FoV، مع مستشعر ToF، يحاكي تصميم هاتف +Magic3 Pro، إصدار هواوي المميز بلوحة خلفية من تصميم شركة بورش والمعروف باسم Mate 40 Porsche، والذي تم تصميمه بطبقة خفيفة من نانو السيراميك على الجهة الخلفية للجهاز.

ويتم تشغيل هاتف هونر +Honor Magic3 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف هونر +Magic3 Pro، بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 وات، ويمتاز الهاتف الذكي بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68.

ويعمل هاتف هونر +Magic3 Pro، بواسطة واجهة المستخدم Magic UI 5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يدعم خدمات جوجل.

سعر هاتف هونر +Honor Magic3 Pro

ويتوفر هاتف هونر +Magic3 Pro، للبيع في الصين باللون الأسود الخزفي أو الأبيض الخزفي، مقابل سعر حوالي 1499 يورو (أي ما يعادل 27 ألف و600 جنيه مصري)، ومن المتوقع طرح الهاتف عالميا في وقت لاحق من هذا العام.